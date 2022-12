Íme a PMFC közleménye:

„2019 júliusa óta töretlenül erősíti felnőtt labdarúgócsapatunk védelmét Rácz László. 27 esztendős, törökkanizsai születésű belső hátvédünk hamar meghatározó szerepet töltött be a 2019/20-as pandémia miatti csonka szezonban az akkor még NB III-ban szereplő együttesünkben, hátvédként 18 bajnokin 7 gólt szerzett, míg az elmúlt két és fél esztendőben 83 másodosztályú összecsapáson játszott és ezek során 7 alkalommal tudott eredményes lenni. Alig egy hónapja a Tiszakécske kapuját vette be védhetetlen fejesével. Csapatkapitányunk a jelenlegi bajnokságban csupán egy találkozót hagyott ki betegség miatt, a többi 19 őszi összecsapáson viszont kezdőként kapott lehetőséget és a mezőnyjátékosok közül az ő nevéhez fűződik az egyik legtöbb (1710) játékperc. Rácz László szerződése 2023 nyarán járt volna le, azonban klubunk vezetőségének a napokban sikerült mindenben megállapodnia a közös folytatásról, melynek köszönhetően még hosszú évekig a PMFC-t erősíti.

– Három és fél évvel ezelőtt érkeztem a csapathoz. Azóta sikerült osztályt váltani és már a másodosztályban is meghatározó lett a PMFC. Ebben az időszakban sokat tanulhattam nagyszerű szakemberektől, csapattársaktól. Egy igazi család formálódott ki, akik jóban rosszban összetartanak – nyilatkozta Rácz László. – A klub folyamatos fejlődést mutatott számos területen, amivel párhuzamosan a játékosok is fejlődtek és fejlődni szeretnének. Jó érzés egy olyan csapatban futballozni, amely mögött ilyen szurkolók állnak. Érezni lehet a támogatást. Egy ilyen város megérdemel egy szerethető csapatot. Úgy érzem, hogy számomra is még bőven van előrelépési lehetőség Pécsett. A lehető legtöbbet szeretném magamból és a csapatból is kihozni. Látok magam előtt perspektívát itt Pécsen, közös a cél és jól érzem magam ebben a közegben.”