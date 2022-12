Eseménydús éven van túl a PSN Zrt. paraúszója, Konkoly Zsófia, aki futószalagon szállította a szebbnél szebb eredményeket. A baranyai sportemberrel beszélgettünk, miképp alakul náluk az ünnepi időszak.

– Egy ilyen sűrű év után jól jön a megérdemelt pihenő. Az úszás ilyenkor szóba sem jön?

– Ilyenkor nem nagyon kerül szóba a sport, próbáljuk megélni a pillanatot és hálásnak lenni, hogy együtt lehet a család.

– Sikerül teljes mértékben kikapcsolni, pihenni, vagy a vizsgaidőszak közbeszól?

– Szerencsére nagyon hamar túl lettem a vizsgákon, és teljes pihenőt kaptam.

– A sütés-főzésből is kiveszi a részét, vagy jobb ezeket másra bízni?

– Idén karácsonykor ezúttal igyekszem kivenni a részemet ezekből a feladatokból, igaz, több-kevesebb sikerrel.

– Már csak az idei érmeiből is el lehetne lepni egy kisebb karácsonyfát.

– Szerencsére az elmúlt esztendők alatt sikerült jónéhány érmet összeszednem, de külön fára ezek nem kerülnek fel, pedig eszünkbe jutott nekünk is.

– Felkészítője, Jancsik Árpád beleszeretett a fotózásba. Közös sikerüket követően talán egyszer még arra is sor kerül, hogy karácsonyi fotókat látunk majd tőle grincs jelmezben?

– Valóban, Árpi mostanság nagyon sok fotót készít, és nagyon jókat, de igencsak meglepne, ha legközelebb egy ilyen kép kerülne elő a közösségi oldalán, de persze ki tudja.

– Megszokták egymást ajándékozni?

– Az edzőmnek szoktam adni ajándékot, hogy megköszönjem neki az éves munkáját, odaadását.

– Hogy áll az újévi fogadalmakkal, szokott ilyenkor tenni valamit?

– Igyekszem mindig fejlődni, és jobb lenni magamhoz képest, jövőre is azon leszek, hogy minél jobban megismerhessem magam, és ezáltal tudjam, mi kell ahhoz, hogy eredményesebb legyek akár a sportban, akár a magánéletben.

– Ilyenkor átszokta pörgetni az elmúlt év eseményeit? Miket emelne ki leginkább ebből az időszakból?

– Ez az esztendő nem volt olyan egyszerű számomra, de a végére értünk ennek is. A sportban a maximumot sikerült kihoznunk, és szerencsére az egyetemmel is meg vagyok elégedve. Most pedig a családra fókuszálok, így próbálom ebből is kihozni a legtöbbet.

– Mik a legfőbb tervek a 2023-as évre?

– Terveim között szerepel, hogy több minőségi időt töltsek el a szeretteimmel, és szeretnék a világbajnokságra a lehető legjobban felkészülni.