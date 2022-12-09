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Labdarúgás

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Íme a McDonald's Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Program őszi eredményei

Móga Richárd

Forrás: MLSZ BMI

Mint arról már korábban is beszámoltunk, a McDonald's Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Program keretein belül 27 csapat (17 fiú és 10 lány) mérte össze tudását Baranyában, az őszi fordulók során.

Fiú őszi körzeti forduló A-csoport mérkőzései (2022.10.25): 

  • ANGSTER TEAM - FC 501   0 : 2      
  • TENKES - KAPUFA 207 FC   1 : 2 (büntetőkkel)        
  • ANGSTER TEAM - RADNÓTI   0 : 1 (büntetőkkel)                       
  • FC 501 - KAPUFA 207 FC   1 : 2      
  • RADNÓTI - FC 501   3 : 1      
  • TENKES - ANGSTER TEAM   2 : 0      
  • KAPUFA 207 FC - ANGSTER TEAM   2 : 0
  • FC 501 - TENKES   0 : 1      
  • RADNÓTI - TENKES   0 : 4      
  • KAPUFA 207 FC - RADNÓTI   1 : 0      

A-csoport aktuális tabella:

  1. KAPUFA 207 FC   11 p
  2. TENKES   10 p
  3. RADNÓTI   5 p
  4. FC 501   3 p
  5. ANGSTER TEAM   1 p 

Fiú őszi körzeti forduló B-csoport mérkőzései (2022.10.25):

  • ÁRPÁD FC - REFIS GIMISEK   0 : 1 (büntetőkkel)        
  • GARAI - ANK FIÚK   0 : 1      
  • GARAI - ÁRPÁD FC   0 : 1      
  • ANK FIÚK - REFIS GIMISEK   1 : 3      
  • ÁRPÁD FC - ANK FIÚK   2 : 5      
  • REFIS GIMISEK - GARAI   1 : 2      

B-csoport aktuális tabella:

  1. ANK FIÚK   6 p
  2. REFIS GIMISEK   5 p
  3. ÁRPÁD FC   4 p
  4. GARAI   3 p

Fiú őszi körzeti forduló C-csoport mérkőzése (2022.10.26):

  • SVIKI - SIMONYÍ TEAM   0 : 6      
  • KODÁLY MILITARY GRUND ISKOLASZÖVETKEZET - FC KLÁRA   0 : 1      
  • KODÁLY MILITARY GRUND ISKOLASZÖVETKEZET - SVIKI   2 : 1      
  • FC KLÁRA - SIMONYÍ TEAM   0 : 1 (büntetőkkel)
  • SVIKI - FC KLÁRA   1 : 4      
  • SIMONYÍ TEAM - KODÁLY MILITARY GRUND ISKOLASZÖVETKEZET   2 : 0     

C-csoport aktuális tabella:

  1. SIMONYÍ TEAM   8 p
  2. FC KLÁRA   7 p
  3. KODÁLY MILITARY GRUND ISKOLASZÖVETKEZET   3 p
  4. SVIKI   0 p 

Fiú őszi körzeti forduló D-csoport mérkőzése (2022.10.26):

  • KODÁLY TEAM - MARKOLÓK   1 : 3      
  • NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM - MÓRTERNAZIONALE   2 : 0      
  • NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM - KODÁLY TEAM   4 : 0      
  • MÓRTERNAZIONALE - MARKOLÓK   0 : 1      
  • KODÁLY TEAM - MÓRTERNAZIONALE   1 : 2       (büntetőkkel)
  • MARKOLÓK - NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM   0 : 1      

 D-csoport aktuális tabella:

  1. NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM   9 p
  2. MARKOLÓK   6 p
  3. MÓRTERNAZIONALE   2 p
  4. KODÁLY TEAM   1 p        

 Lány őszi körzeti forduló A-csoport mérkőzései (2022.10.27)

  • KLARISSZA - RADNÓTI LÁNYOK   3 : 0      
  • KLARISSZA - ANK LÁNYOK   5 : 2      
  • ANK LÁNYOK - BÓZSA ANGYALAI   0 : 1      
  • BÓZSA ANGYALAI - CISZTERCI REND NAGY LAJOS - LÁNYOK   0 : 1 (büntetőkkel)
  • CISZTERCI REND NAGY LAJOS – LÁNYOK - RADNÓTI LÁNYOK  5 : 0      
  • RADNÓTI LÁNYOK - ANK LÁNYOK   0 : 2      
  • KLARISSZA - CISZTERCI REND NAGY LAJOS - LÁNYOK   1 : 3      
  • RADNÓTI LÁNYOK - BÓZSA ANGYALAI   0 : 2      
  • ANK LÁNYOK - CISZTERCI REND NAGY LAJOS - LÁNYOK   1 : 3      
  • BÓZSA ANGYALAI - KLARISSZA   0 : 2      

A-csoport aktuális tabella:

  1. CISZTERCI REND NAGY LAJOS – LÁNYOK   11 p
  2. KLARISSZA   9 p
  3. BÓZSA ANGYALAI   6 p
  4. ANK LÁNYOK   3 p
  5. RADNÓTI LÁNYOK   0 p 

Lány őszi körzeti forduló B-csoport mérkőzései (2022.10.27)

  • KODÁLY GIRLS - JPG   0 : 1      
  • NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM - SVIKI   0 : 1 (büntetőkkel)
  • SZIGETI VESZEDELEM - KODÁLY GIRLS   2 : 1      
  • JPG - SVIKI   1 : 0 (büntetőkkel)
  • JPG - SZIGETI VESZEDELEM   1 : 3      
  • KODÁLY GIRLS - NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM   0 : 5      
  • SVIKI - KODÁLY GIRLS   0 : 1 (büntetőkkel)
  • SZIGETI VESZEDELEM - NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM   0 : 1      
  • JPG - NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM   0 : 1      
  • SVIKI - SZIGETI VESZEDELEM   0 : 4      

B-csoport aktuális tabella:

  1. NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM   10 p
  2. SZIGETI VESZEDELEM   9 p
  3. JPG   5 p
  4. SVIKI   4 p
  5. KODÁLY GIRLS   2 p
Címkék#l . „Puma” Harcászati Repülőszázad#McDonald's#BMI
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