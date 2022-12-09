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Íme a McDonald's Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Program őszi eredményei
Forrás: MLSZ BMI
Mint arról már korábban is beszámoltunk, a McDonald's Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Program keretein belül 27 csapat (17 fiú és 10 lány) mérte össze tudását Baranyában, az őszi fordulók során.
Jön a McDonald’s Fair Play Cup 2022-2023: október 15-ig lehet nevezni
Fiú őszi körzeti forduló A-csoport mérkőzései (2022.10.25):
- ANGSTER TEAM - FC 501 0 : 2
- TENKES - KAPUFA 207 FC 1 : 2 (büntetőkkel)
- ANGSTER TEAM - RADNÓTI 0 : 1 (büntetőkkel)
- FC 501 - KAPUFA 207 FC 1 : 2
- RADNÓTI - FC 501 3 : 1
- TENKES - ANGSTER TEAM 2 : 0
- KAPUFA 207 FC - ANGSTER TEAM 2 : 0
- FC 501 - TENKES 0 : 1
- RADNÓTI - TENKES 0 : 4
- KAPUFA 207 FC - RADNÓTI 1 : 0
A-csoport aktuális tabella:
- KAPUFA 207 FC 11 p
- TENKES 10 p
- RADNÓTI 5 p
- FC 501 3 p
- ANGSTER TEAM 1 p
Fiú őszi körzeti forduló B-csoport mérkőzései (2022.10.25):
- ÁRPÁD FC - REFIS GIMISEK 0 : 1 (büntetőkkel)
- GARAI - ANK FIÚK 0 : 1
- GARAI - ÁRPÁD FC 0 : 1
- ANK FIÚK - REFIS GIMISEK 1 : 3
- ÁRPÁD FC - ANK FIÚK 2 : 5
- REFIS GIMISEK - GARAI 1 : 2
B-csoport aktuális tabella:
- ANK FIÚK 6 p
- REFIS GIMISEK 5 p
- ÁRPÁD FC 4 p
- GARAI 3 p
Fiú őszi körzeti forduló C-csoport mérkőzése (2022.10.26):
- SVIKI - SIMONYÍ TEAM 0 : 6
- KODÁLY MILITARY GRUND ISKOLASZÖVETKEZET - FC KLÁRA 0 : 1
- KODÁLY MILITARY GRUND ISKOLASZÖVETKEZET - SVIKI 2 : 1
- FC KLÁRA - SIMONYÍ TEAM 0 : 1 (büntetőkkel)
- SVIKI - FC KLÁRA 1 : 4
- SIMONYÍ TEAM - KODÁLY MILITARY GRUND ISKOLASZÖVETKEZET 2 : 0
C-csoport aktuális tabella:
- SIMONYÍ TEAM 8 p
- FC KLÁRA 7 p
- KODÁLY MILITARY GRUND ISKOLASZÖVETKEZET 3 p
- SVIKI 0 p
Fiú őszi körzeti forduló D-csoport mérkőzése (2022.10.26):
- KODÁLY TEAM - MARKOLÓK 1 : 3
- NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM - MÓRTERNAZIONALE 2 : 0
- NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM - KODÁLY TEAM 4 : 0
- MÓRTERNAZIONALE - MARKOLÓK 0 : 1
- KODÁLY TEAM - MÓRTERNAZIONALE 1 : 2 (büntetőkkel)
- MARKOLÓK - NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 0 : 1
D-csoport aktuális tabella:
- NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 9 p
- MARKOLÓK 6 p
- MÓRTERNAZIONALE 2 p
- KODÁLY TEAM 1 p
Lány őszi körzeti forduló A-csoport mérkőzései (2022.10.27)
- KLARISSZA - RADNÓTI LÁNYOK 3 : 0
- KLARISSZA - ANK LÁNYOK 5 : 2
- ANK LÁNYOK - BÓZSA ANGYALAI 0 : 1
- BÓZSA ANGYALAI - CISZTERCI REND NAGY LAJOS - LÁNYOK 0 : 1 (büntetőkkel)
- CISZTERCI REND NAGY LAJOS – LÁNYOK - RADNÓTI LÁNYOK 5 : 0
- RADNÓTI LÁNYOK - ANK LÁNYOK 0 : 2
- KLARISSZA - CISZTERCI REND NAGY LAJOS - LÁNYOK 1 : 3
- RADNÓTI LÁNYOK - BÓZSA ANGYALAI 0 : 2
- ANK LÁNYOK - CISZTERCI REND NAGY LAJOS - LÁNYOK 1 : 3
- BÓZSA ANGYALAI - KLARISSZA 0 : 2
A-csoport aktuális tabella:
- CISZTERCI REND NAGY LAJOS – LÁNYOK 11 p
- KLARISSZA 9 p
- BÓZSA ANGYALAI 6 p
- ANK LÁNYOK 3 p
- RADNÓTI LÁNYOK 0 p
Lány őszi körzeti forduló B-csoport mérkőzései (2022.10.27)
- KODÁLY GIRLS - JPG 0 : 1
- NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM - SVIKI 0 : 1 (büntetőkkel)
- SZIGETI VESZEDELEM - KODÁLY GIRLS 2 : 1
- JPG - SVIKI 1 : 0 (büntetőkkel)
- JPG - SZIGETI VESZEDELEM 1 : 3
- KODÁLY GIRLS - NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 0 : 5
- SVIKI - KODÁLY GIRLS 0 : 1 (büntetőkkel)
- SZIGETI VESZEDELEM - NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 0 : 1
- JPG - NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 0 : 1
- SVIKI - SZIGETI VESZEDELEM 0 : 4
B-csoport aktuális tabella:
- NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 10 p
- SZIGETI VESZEDELEM 9 p
- JPG 5 p
- SVIKI 4 p
- KODÁLY GIRLS 2 p