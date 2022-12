Már hetek óta keringett a hír, hogy Fekete Tivadar már nem dolgozik a Szentlőrinc NB II.-es labdarúgócsapatánál, mint sportszakmai igazgató. Lapunk információi szerint ugyan nem töltötte be ezt a pozíciót már egy ideje, a klub munkáját segítette a továbbiakban is. Most a klub hivatalosan is bejelentette, hogy a továbbiakban már nem dolgoznak közösen. Íme a közlemény:

„A Szentlőrinc SE közleményben szeretné tájékoztatni szurkolóit, hogy a 2022/2023-as kiírás őszi szezonjának végén távozik a klubunktól a sportszakmai igazgató, Fekete Tivadar.