Az ünnepek előtt nagyjából két héttel ért véget az NB II.-es labdarúgószezon őszi idénye, így Jeremiás Gergőnek, a Szentlőrinc vezetőedzőjének is volt ideje megemészteni, amit eddig tapasztalt csapatából. A napokban a klub honlapjának beszélt arról, milyennek látja az eddigi teljesítményt.

– A statisztikák alapján összességében azt lehet elmondani, hogy minden mutatóban a középmezőnyhöz tartozunk, van, amiben kicsivel fölé, van, amiben kicsivel alá – jelentette ki. – Semmiben sem produkáltunk igazán kiemelkedőt. Feltűnő, hogy ellenfeleink rendszerint kevesebb lehetőséget dolgoztak ki, mint mi, ugyanakkor jobb százalékkal értékesítették őket. Ez persze több dolgot is felvet, például a támadójátékunk és a védekezésünk hatékonyságát is. Nem kérdés, mindkettőn lehet mit csiszolni, és nekünk egyértelműen az a célunk, hogy mindent fejlesztenünk kell a jövőben is. A bajnokság első kétharmada, úgy vélem, jól sikerült, amit jelez, hogy amikor belekerültünk a rossz sorozatba, akkor sem álltunk egyetlen pillanatra sem kieső helyen. Nagyon örülnék, ha tavasszal állandósítani tudnánk a jó teljesítményünket.