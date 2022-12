Rendszeresen halljuk, látjuk, hogy a világ legnagyobb sportolói is fontosnak találják, hogy a rászorulókat segítség, hiszen sokan közülük is azok voltak gyerekként. Az NBA elmúlt évtizedeinek legnagyobb sztárja, LeBron Jamesről köztudott, hogy iskolák építését támogatja, de több módon is igyekszik visszaadni abból, amit ő kapott, de ugyanígy a Real Madrid egykori védője Pepe is rendszeresen lepi meg szülővárosa gyerekeit ajándékokkal karácsonykor. Ők pedig csak egy-egy példa a számtalanból.

Azonban nem csak a legnagyobb klasszisok, a legelképesztőbb eredményeket elérő sportolók képesek arra, hogy remek példával járjanak elől, hiszen köztünk is élnek olyanok, akik képesek megmutatni, a kitartás, a sport, hogyan tud segíteni kitörni a legnehezebb helyzetekből is. A Szentlőrinc támadója, az U20-as labdarúgó világbajnokság ezüstcipőse, Mervó Bence is fontosnak tartja, hogy tanácsokkal, pár szóval, kedvességgel segítse a fiatalokat. A Hoboli Általános Iskolával különösen jó kapcsolatot ápol, ahol ugyan csak egy kicsi tornaszobával rendelkezik az intézmény, de így is országos, megyei bajnokokat képes nevelni. Mert nagyon jól tudják, a kemény munkával határ a csillagos ég.

Hétfőn el is látogatott a focista a hoboli gyerekekehez, akikkel nagyjából másfél órát töltött együtt, kis ajándékokkal is kedveskedett nekik, illetve kötetlenül beszélgetett velük a profi sportról, saját karrierjéről, nehézségeiről, amikkel szembe kellett néznie akár már felnőtt játékosként. Azonban nem ez az egyetlen dolog, amivel igyekszik kiutat mutatni, hiszen az ő közbenjárásával az iskola diákjai ingyen járhatnak a Szentlőrinc NB II.-es mérkőzéseire, ahol első kézből tapasztalhatják meg, a rengeteg belefektetett munka, az áldozatok később hogyan térülnek meg a szurkolók szeretetében, sikerekben.