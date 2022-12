– Immár tíz éve erősíti az MTE 1888-at. Melyek a legnagyobb sikerei, emlékezetes pillanatai ennek az időszaknak?

– Játékosként a legelső Mohácson töltött évemet emelném ki, mert a csapatban az egyik legfiatalabbként nagyon sok lehetőséget kaptam – fogalmazott Kaló Zsófia. – A felnőtt mezőnyben akkor még kevés tapasztalattal rendelkeztem, ennek ellenére úgy érzem, jól sikerült az a szezon. Minden év és mérkőzés más-más kihívást jelentett, igyekeztem a teljesítményemmel meghálálni a bizalmat. Amit edzőként említenék meg, hogy tavaly a serdülőcsapattal sikerült odaérnünk a második helyre a bajnokságban. A csapatból öt játékos már a felnőttekkel edzhet, és ketten bizonyíthattak is bajnoki mérkőzésen. Ez számomra hatalmas dolog, mert egészen kicsi koruk óta edzem őket, és most már együtt küzdünk a pályán az első csapat sikereiért.

– Milyen feladata, felelőssége van egy csapatkapitánynak? Hogyan éli ezt meg?

– Nagy megtiszteltetés, hogy a csapatkapitányi pozíciót betölthetem, igaz, ez sok felelősséggel jár. A csapatot érintő feladatok megoldásában és a programok megszervezésében is szerepet vállalok. Igyekszem a fiatalokat is minél jobb teljesítményre ösztönözni. Szeretem a kihívásokat, és ez a pozíció még jobban motivál edzéseken és mérkőzéseken egyaránt, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból, példát mutatva a csapattársaimnak és az utánpótlásnak is.