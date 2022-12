A hagyományos rendezvény 2020-ban és 2021-ben a Covid-járvány miatt elmaradt, de most újra megtartották. Ezen Bogyay Zoltán, az MLSZ BMI igazgatója foglalta össze a megye labdarúgásában 2019 óta történteket és érintette a jövőt is. Többek között elmondta, hogy sajnálatos módon a csapatszámot illetően mind a felnőtteknél, mind pedig az utánpótlás-vonalon csökkenés volt tapasztalható, aminek szinte kivétel nélkül játékos-hiány volt az oka. A visszalépők listája az elmúlt három évből: Bicsérd, Királyegyháza, Majs, Magyarszék, Magyarhertelend, Szigetvári LE; Mágocs, Magyarbóly (azóta újra indult), Hetvehelyi KSE, Kölkedi SE, Mozsgói Csizik M. SE, Boda, Patapoklosi, Szentegát, Pellérd, Szentlászló. Volt olyan együttes, amely még a bajnoki rajt előtt, míg másik menet közben dobta be azt a bizonyos törülközőt. Még jó, új felnőtt nevezők is akadtak, ilyen volt 2020-ban a Geresdlak és Misinai Sasok Hit SE, tavaly a Bányász TC; a Pécsi Sportolda SE; idén pedig a Szászvár, a Magyarbóly, az Olasz, valamint a PEAC III. Érdekes a kiadott versenyengedélyek alakulása, a számuk 2019-hez viszonyítva nőt felnőtt és utánpótlás tekintetében egyaránt, miközben egyre kevesebb csapat van.

– Véleményem szerint a csapatszám csökkenés fő oka nem a covid-járvány volt, inkább a demográfiai helyzet, a munkalehetőségek hiánya, a település-szerkezet a felelős – értékelt Bogyay. – Aprófalvas szerkezetű Baranya, az 1000 lakosúnál kisebb települések aránya 87 százalék, 301-ből 261. Márpedig ha az eleve alacsony lélekszámú település elöregszik, helyben kevesen születnek, a fiatalok pedig elköltöznek a munkalehetőség miatt, akkor jóval nehezebb bármiféle csapatot kiállítani. Mi lehet a megoldás? Egyrészt a megtartásra még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hisz a Bozsik Intézményi és Egyesületi Programban résztvevők száma nem csökkent és amennyiben sikerül ezeket a játékosokat a rendszerben tartani, akkor ők biztosítani tudnák a felnőtt futball utánpótlását. Kiemelt cél, hogy a középiskolai kort elérő focistákat a pályán tudjuk tartani. A megtartásban segíthet, hogy a megújult edzőképzés miatt a képzettebb szakemberek révén az utánpótlás-játékosok jobb felkészítésben részesülnek, mint korábban, valamint, az elmúlt években az infrastruktúra-fejlesztéseknek köszönhetően a labdarúgók megye szerte egyre jobb feltételek közt tudnak készülni. Jelenleg is folyamatban van Baranyában két nagyméretű műfüves pálya építése Sellyén és Villányban. Utóbbi településen a műfüves kis méretű pálya befedése zajlik, Bólyban és Orfűn öltözőt építenek, Lovászhetényben, Sombereken, Töttösön, Szigetváron és Hidason ugyanezt felújítják, míg Lippón a pályát korszerűsítik.

– Új utakat kell keresni, alkalmazkodni szükséges a fiatalokhoz, a megváltozott körülményekhez olyan alternatív bajnokságok szervezésével, ahol játék- lehetőséget tudunk biztosítani azoknak a focizni szeretőknek, akiknek nincs módjuk nagypályás csapat kiállítására. A fentieket látva az MLSZ az alternatív bajnokságok irányába is próbál nyitni, mivel egész Európában megfigyelhető, hogy csökken az igazolt labdarúgók száma. Baranyában két éve indult a Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programja, az ide benevező együtteseknek az MLSZ szervezett formában biztosít játéklehetőséget kispályán, nem kell nevezési, játékvezetői díjat fizetniük, itt jelenleg 45 csapatban 430 játékos játszik. Igazgatóságunk a megyében megrendezendő, de nem MLSZ szervezésű kispályás bajnokságok széles körét is támogatja, annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen a Baranya megyei futball-aktivitás. Ez azt jelenti, hogy 2022-ben nyolc Baranya megyei városi, illetve egyetemi kispályás bajnokságot támogattunk, ezekben 125 csapatban 1126 játékos szerepelt.

A jövőt illetően a helyzet nem rózsás, már több egyesület jelezte, hogy az önkormányzatok a megemelkedett rezsiköltségeik miatt a helyi foci támogatását várhatóan nem tudják az előző évekhez hasonló mértékben biztosítani. Több településen a sporttelepeket bezárták a téli időszakra. Az MLSZ BMI többféle módon is igyekszik a klubokat segíteni, annak érdekében, hogy költségeiket csökkenteni tudják, így például kiírta a téli utánpótlás futsal-, valamint a nagypályás műfüves bajnokságot, amelyeknek pálya- és terembérleti díját teljes egészében átvállalja.