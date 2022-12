A Baranya Megyei Kosárlabda-szövetség országosan egyedülálló 3x3-as, hétcsapatos megyei bajnokságának utolsó őszi fordulóját rendezték a hétvégén Pécsett. Ehhez csatlakozott a PTE Sportiroda 3x3-as kupája, négy további gárdával tovább színesítve az immár olimpia sportág helyi sorozatát. A szoros, néhol kemény meccsek egy „skill challenge” játékkal is kiegészültek, amelyen ügyességüket tesztelhették a résztvevők.

A megyei bajnokikon a You know my name és a Kozármisleny férficsapata maradt veretlen, utóbbi immár a 3. fordulóban sem talált legyőzőre. Az egyetemisták közül a külföldiekből álló UNO nyerte a tornát.

A „Bernáth Miklós” bajnokság tavasszal további három fordulóval, illetve májusban a szuperdöntővel folytatódik

A PTE 3x3 torna végeredménye: 1. UNO, 2. Légy kreatív, 3. Swish kebab.

A 3. forduló csapata: Hideg Balázs (Mecsek SE), Bernáth Gábor (PTE-PEAC), dr. Cselik Bence (You know my name).

A Skill Challenge győztesei. Nők: Aszalos Fruzsina, Károlyi Dalma (Kozármisleny). Férfiak: Czukor János (Komló).