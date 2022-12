Vereséggel zárta ugyan a 2022-es esztendőt a PINKK-Pécsi 424 élvonalbeli női kosárlabdacsapata, de egy olyan teljesítményt sikerült letenni az asztalra a bajnokaspiráns DVTK ellen, amire érdemes büszkének lenni. A szezon első győzelme tehát várat még magára, de van miben bízni jövőre.

Igencsak bátor játékkal rukkolt elő hazai környezetben a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapata a bajnokaspiráns DVTK ellen. Az agresszív védekezés ugyan megnehezítette a házigazda dolgát, de összességében nem lehetett panasz a baranyai együttes mentalitására. Persze így is voltak helyzetek, mikor jobb döntéshozatallal jobban járt volna a PINKK, de az első negyed miatt nem kellett szégyenkezni. Köszönhetően többek között Zsivaljevics szárnyalásának, aki tizenegy pontot jegyzett az első etapban.

A folytatásban a miskolci klub nem vett vissza a lendületből, sőt, a védekezés is jobban összeállt, így Kovács Dénes alakulatának nagyon kellett kapaszkodnia. A csapat centere, Kovács Kitti megrázta magát, és együttesét a hátára véve próbált előretörni. A sereghajtó tizenhárom ponttal így is elmaradt ellenfelétől, de küzdeni akarásukat nem lehetett kétségbe vonni.

A nagyszünetben a fiatal pécsi vezetőedző jó hatással volt a lányokra, ugyanis még egy lapáttal sikerült rátenni, sőt, a szezon során talán most játszott a legbátrabban, legösszeszedettebben a PINKK. Ha a találkozót megelőzően valaki azt állítja, hogy a nyeretlen baranyai alakulat egy negyedben 24 pontot jegyez a DVTK ellen, akkor nagy eséllyel csak legyintettünk volna. Nos, ez sikerült, ez pedig egy nagy bravúr egy aranyéremért küzdő vetélytárs ellen.

A végjátékra fizikailag elfogyott a PINKK, a fókuszáltsággal is akadtak problémák, na meg a higgadt megoldások is elmaradtak. Az pedig annyira nem volt meglepő, hogy a nemzetközi porondon is helytálló vendég játékosok jól bírták az iramot a végén is, így győzelemmel térhetnek haza.



PINKK-Pécsi 424–DVTK 67–98 (19–28, 14–27, 24–23, 10–20)

Női kosárlabda NB I., 14. forduló. Pécs. PVSK NKA Csarnok. Vezette: Goda László, Minár László Balázs, Gruber Nikolett Lilla. PINKK: Árvai 9, Zsilinszki 5, ZSIVALJEVICS 16/12, Vincze 12/6, KOVÁCS K. 20/3 Cserék: Szücs L. 2, Horváth Zs. 3, Bojtár. Vezetőedző: Kovács Dénes.

Ez következik (2023. 01. 07.): PINKK-Pécsi 424– Ludovika Csata (18.30).