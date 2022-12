Korábban már mi is írtunk róla, hogy információink szerint a 2010 és 2011 novembere között a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának kispadján ülő Szrecsko Szekulovics veszi át ismét az irányítást Juhász Olivér lemondása után. Most a klub is megerősítette, visszatér a szakvezető, december 27-én érkezik meg Pécsre, és kezdi el dirigálni az edzéseket.

– Láttam néhány meccsét a csapatnak a közelmúltból, és elég határozott elképzelések rajzolódtak már ki a fejemben, hogy mit kellene csinálni – jelentette ki Szekulovics a klub honlapjának. – Úgy gondolom, hogy az eddigieknél sokkal több energiát kell kivinni a pályára, nagyobb koncentráció és keménység kell a céljaink eléréséhez. A csapat összetétele szerintem rendben van, jó játékosaink vannak, köztük több tapasztalt, válogatott kosarassal, némelyikükkel dolgoztam is már együtt. Nyilván a feladatom nem egyszerű, és csupán egy fél szezon áll rendelkezésre, de én optimista vagyok, fel akarom vinni az A csoportba a PVSK-Veoliat!

A PVSK az NB I. B. Piros-csoportjának második helyén telel miután két meglepő vereséget követően a városi rivális NKA Pécs otthonában is kikapott. A rangadót követően döntött úgy Juhász Olivér, hogy feláll, mivel több játékos nem fogadta el, s nem akart a csapat feljutásának útjába állni, nem érezte, hogy vele biztosított lenne a siker.