Már-már a feljutásról álmodozhatnak a PMFC szurkolói, de természetesen ahhoz még a csapat tagjainak rengeteget kell tenniük. Remélhetőleg jóval többet, mint a 2019/2020-as NB III.-as idény tavaszán, hiszen akkor gyorsan lefújta a Magyar Labdarúgó-szövetség a folytatást a Covid-járvány betörése miatt.

Akkor nem tapasztalhatták meg a játékosok milyen az első helyről a bajnoki címért hajrázni, azonban abból a csapatból sokan most is piros-fekete mezben tesznek a sikerekért.

Kónya Dávid az NB III.-as bajnoki cím elnyeréséért 16 meccsen tett kezdőként, s utána is alapember volt Vas László kezei alatt. Idén sérülés miatt csak kétszer volt a kezdőtizenegy tagja. Hasonló helyzetben van Hegedűs Márk és Futó Zsombor is, akik akkor 16 és 17 alkalommal futottak fel az első sípszó előtt a pályára, most viszont a testük nem engedte őket kevés kivétellel, hogy a Pécs hasznára legyenek. Náluk jóval szerencsésebb a nemrég hosszabbító Rácz László, aki azóta is kirobbanthatatlan a csapat védelméből, s amikor csak lehetséges kezdőként szerepel.

Helesfay Donát helyzete épp fordított, 2019-ben küszködött sérüléssel, háromszor játszott abban az idényben, azóta viszont a csapat legstabilabb tagja. Szintén nem volt a keret meghatározó tagja akkor még a sajátnevelésű Katona Levente, aki az NB II.-be robbant be, s betonozta be magát a védelembe. Tihanyi Olivér pedig azóta is az állandó kiegészítő, akire mindig számíthat az aktuális tréner, hogy a padról bedobhatja.

Persze jó páran távoztak is azóta. A még tavaly is alapembernek számító Geiger Norbert idén már a szintén másodosztályú Tiszakécskénél rúgja a bőrt, az elmúlt idényben sérülés miatt kieső Grabant Bence pedig a III. kerületnél NB III.-ban. Sági Milán feljebb tudott lépni, hiszen az élvonalba jutó Kecskemét csapott le rá. A Katona feltörésével padra kerülő Németh Márk az első NB II.-es idény után szerződött vissza Szentlőrincre, azóta is ott szerepel, ha nem sérült.

A bajnok csapat hálóját a még most is csak 22 éves Kovács Benedek őrizte leggyakrabban, 14-szer, ő most a BVSC-Zuglónál van a harmadosztályban.

Úgy tűnt 2019-ben, hogy Gajág Gergő is Rácz státuszában lesz, azonban ő Mislenyben találta meg számításait.

Nem voltak ugyan az NB III.-as bajnokcsapat meghatározó labdarúgói, de egészen biztos, hogy sokuk nélkül nem jöhetett volna létre a siker.

De Oliveira Ayrton csak 4 alkalommal kapott lehetőséget akkor csereként, s most, 25 évesen a Perbál SC (Pest megye II.) tagja.

Szabó Dominik 3 találkozón kapott akkor lehetőséget, tavaly már a Kozármisleny sikereiben játszott főszerepet, most onnan is távozott. Koller Krisztián 8 mérkőzésen volt akkor kezdő, de csereként is sokszor számítottak rá, most a PTE-PEAC futsalcsapatában és a PMFC öregfiúi között láthatjuk. Bohata Ádám az NB III.-ban a PMFC-nék ötször volt kezdő, majd a következő idény elején az NB II.-ben öt alkalommal csereként is pályára léphetett. Ma a PTE-PEAC labdarúgója a harmadosztályban.

Nemanja Nikics 4 meccsen volt kezdő, majd a következő szezon elején Szentlőrincre szerződött, most a Makó játékosa. Máté János 7 kezdőként pályán töltött meccs és 7 gól után még 2020 januárjában Tiszakécskére igazolt, most a Karcag játékosa. Godzsajev Telmán a Nagykanizsában szerepel most, akkor négyszer volt kezdő a Pécsben. Egyed Balázs a svájci 2-es FC Ems hálóját őrzi most, míg az akkor télen szerződtetett Adamcsek Máté két jó pécsi idény után most Nyíregyházán szerepel.

A PMFC 2019/2020-as bajnok csapatának leggyakoribb összeállítása: Kovács Benedek – Sági Milán, Gajág Gergő, Rácz László, Németh Márk – Grabant Bence, Futó Zsombor, Geiger Norbert, Hegedűs Márk – Kónya Dávid, Máté János.