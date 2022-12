Nagyszerűen öklöztek a PVSK sportolói a Nagykanizsán rendezett Mikulás Kupán, ahonnan két arannyal és egy ezüsttel tértek haza.

– Nagyon fontos, hogy a PVSK fiataljai minden lehetőséget megragadjanak, hogy élesben próbálják ki azt, hol tartanak – jegyezte meg Hódosi József, a PVSK honlapjának. – Ezért is volt jó a nagykanizsai rendezvény, ahol a több mint húsz klub 200 fölötti indulója között, öt versenyzőnk is ott volt. Hárman éles mérkőzést, hárman edzőmeccset vívtak. A hölgyeknél Krécsó Stella (44 kg) pontozásos győzelmet aratva szerzett első helyet. Egyébként ő lett a torna legjobb serdülő leány sportolója is. Borovics Balázs (63 kg) szintén egyhangú pontozással nyert, és első helyen végzett, és megkapta a legjobb junior sportolója különdíjat is. Kóczab Jordán (52 kg) egy nagykanizsai sportolóval szemben megosztott pontozással veszített, és második helyet szerzett. Hárman Dankó Titanilla – ő megkapta, a torna legjobb utánpótlás versenyzője különdíjat – , Póli Kristóf és Matosics Máté edzőmérkőzést játszottak. Ezeken a mérkőzéseken nem hirdettek eredményt. Nagyon elégedett vagyok ökölvívóinkkal, és az elért eredményeikkel. Edzésen több mint negyvenen veszünk részt, de azt szeretném, hogy ezek a fiatalok minél jobban kötődjenek a PVSK-hoz, és megmaradjanak a sportág és a szakosztály számára. Ezért is kellenek ezek a megmérettetések.