Kosárlabda 1 órája

Megtartaná első helyét az NKA Pécs a PVSK-val szemben

Ugyan a legtöbb sportszerető ember figyelmét most a labdarúgó-világbajnokság köti le, a világ, s az egyéb bajnokságok nem álltak le. A magyar kosárlabda NB I. B-ben is pattog tovább a labda, így a PVSK-nak és az NKA Pécsnek is lesz mérkőzése.

Forrás: NKA Pécs

Az elmúlt hétvégén a MAFC otthonában vereséget szenvedő, s a második helyre visszacsúszó PVSK-Veolia csapata jó eséllyel javíthat ma 18.00-tól a Verseny utcában, hiszen az az Óbudai Kaszások lesz az ellenfele, amely eddig hét alkalommal veszített, s csak négyszer nyert. – Ez egy nagyon fájó vereség volt – emlékezett vissza az előző fordulóra a PVSK vezetőedzője, Juhász Olivér a klub felületein. – Az elmúlt napok edzésmunkája megfelelő volt, így minden reményünk meglehet az elkövetett hibáink kijavítására, hogy ez már idén ne fordulhasson elő többet. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy az Óbudai Kaszások ellen jól teljesítsünk, és ismét nyerjünk. Az NKA Pécs közben idegenben tartaná meg az első helyét, hiszen ma 17 órakor a Nagykőrösi Sólymok otthonában lép pályára, ahol szinte kötelező is a győzelem. A házigazda a Piros-csoport utolsó előtti helyezettje 2 győzelemmel és 9 vereséggel. – Jó csapatról van szó, amelyben sok a tapasztalt, nagy csatákat megélt játékos – fogalmazott az NKA Pécs vezetőedzője, Ivica Mavrenski a klub honlapján. – Sokat szeretnek nem rendszerben, szabadon, improvizálva kosarazni, amit azért tudnak megtenni, mert nagyon jól ismerik egymást, olvassák egymás gondolatait, és tudják, adott helyzetben ki mit fog tenni. A Nagykőrös kellemetlen hazai pályával rendelkezik, nehéz meccsre készülünk. Újfent negyven percig kell majd koncentrálnunk, és a tudásunk legjavát kell nyújtanunk annak érdekében, hogy győzzünk!

