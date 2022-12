Elérte legmagasabb – 12 méteres – pontját, így sok évszázados hagyományként bokrétadíszítést kapott kedden a Pécsi Tudományegyetem és sportegyesülete, a PEAC ötszázmillió forintból épülő kézilabdacsarnoka. Miseta Attila rektor, Decsi István kancellár és Ács Pongrác dékán, PEAC-elnök különböző megközelítésben, de egyaránt az egyetem, illetve a jövőre centenáriumát ünneplő egyesület nagyívű közös beruházásainak fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében. Ezt követően a rektor Garai Zoltánnal, a kivitelező Átrium 88. Kft. ügyvezetőjével egy munkagép kosarából helyezte el a betonpilléren a szalagokkal díszített bokrétát.

A PMFC labdarúgóinak is otthont adó Stadion utca korábbi parkolójában jövő nyárra elkészülő 2300 négyzetméteres épület 20x40-es kézilabdapályája mellett 200 néző is szurkolhat majd az akár NB I/B-s bajnokikon, de a létesítmény fontos részt vállal a hallgatók szabadidősportjából is.

A PTE és a PEAC az uránvárosi sporttelepen tovább folytatja a fejlesztéseket: már vastag szigetelés borítja az egykori tornacsarnok megkopott piros falait, amelyek ugyancsak jövőre a birkózó-szakosztály 160 fiatal sportolójának adnak majd belül is teljesen megújuló új otthont. A kézilabda- és birkózócsarnok közé ékelődő futballöltözők sem maradnak ki a sorból, amelyeket a klub sikeres TAO-pályázatai jóvoltából nemcsak modernizálnak, hanem egy emeletráépítés során látványos folyosóval össze is kötnek a kézilabdapályával.