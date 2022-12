Labdarúgás 1 órája

Megvan a pontos program az NB II.-es tavaszra

A játéknapokat már az idény elején meghatározta a Magyar Labdarúgó-szövetség az NB II.-ben is, azonban most pontos kezdési időpontokat is kaptak a mérkőzések.

Fotós: Löffler Péter

Végre pontosan tudni, hogy mikorra kell kiérni a labdarúgó-stadionokba a tavasz folyamán, hogy az NB II. pontvadászatának második felében egyetlen pillanatról se maradjunk le. Az idényt mindhárom baranyai csapat január 29-én 15.00-kor nyitja majd, egyedül a PMFC lesz itthon, s a későbbiekben is egy-egy óra választja majd el egymástól a kezdéseket. Ebben a félévben pedig minden alkalommal ütközik majd a megyei rangadó az ott nem szereplő fél hazai találkozójával. A baranyai csapatok tavaszi programja

Január

29.: PMFC–Budafok, MTK–Szentlőrinc, Tiszakécske–Kozármisleny (15.00). Február

05.: Kozármisleny–Ajka, Mosonmagyaróvár–PMFC (14.00), Szeged–Szentlőrinc (15.00).

12.: Szentlőrinc–Dorog (14.00) PMFC–Kozármisleny (15.00).

19.: HR-Rent Kozármisleny–KolorCity Kazincbarcika, Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc (14.00), Diósgyőri VTK–PMFC (15.00).

26.: Szentlőrinc–Budafok, Gyirmót–Kozármisleny (14.00), PMFC–Csákvár (15.00).

Március

05.: Kozármisleny–MTK, Nyíregyháza–PMFC, Mosonmagyaróvár–Szentlőrinc (14.00).

12.: Szentlőrinc–Kozármisleny (14.00), PMFC–Győr (15.00).

19.: Szombathely–PMFC (14.00), Kozármisleny–Dorog, Diósgyőr–Szentlőrinc (15.00). Április

02.: PMFC–Siófok, Szentlőrinc–Csákvár, Békéscsaba–Kozármisleny (16.00),

09.: Soroksár–PMFC, Nyíregyháza–Szentlőrinc (16.00), Kozármisleny–Budafok (17.00).

12.: Szentlőrinc–Győr, Mosonmagyaróvár–Kozármisleny (16.00), PMFC–Tiszakécske (18.00)

16.: Kozármisleny–Szeged, Ajka–PMFC, Szombathely–Szentlőrinc (17.00)

23.: Szentlőrinc–Siófok, Kozármisleny–Diósgyőr, Szeged–PMFC (17.00)

26.: Soroksár–Szentlőrinc, Csákvár–Kozármisleny (17.00), PMFC–Kazincbarcika (18.00).

30.: Szentlőrinc–Tiszakécske, Kozármisleny–Nyíregyháza, Gyirmót–PMFC (17.00) Május

07.: PMFC–MTK, Ajka–Szentlőrinc, Győr–Kozármisleny (17.00).

14.: Szentlőrinc–PMFC, Kozármisleny–Szombathely (17.00).

21.: PMFC–Dorog, Kazincbarcika–Szentlőrinc, Siófok–Kozármisleny (17.00).

