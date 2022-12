Sokak vitatják a FIFA elnökének, Gianni Infantinonak kijelentését, miszerint az idei volt minden idők legjobb világbajnoksága, de az vitathatatlan, hogy az idei volt az eddigi legsikeresebb teremlabdarúgó-torna Mohácson.

Immáron hetedik alkalommal rendezték meg decemberben a Horfer-Focivilág kupát, ráadásul az elmúlt éveket tekintve minden tekintetben túlteljesítettek. Beszélhetünk itt a színvonalról, a résztvevők számára, valamint a nézőszámról.

Szabó Gábor, az esemény egyik főszervezője: – Idén már négy naposra duzzadt a teremtorna, ami nagy öröm volt számunkra. A női és amatőr kategóriában nagyon szépen nőtt a csapatok száma, ezért egy plusz napot is be kellett iktatnunk. Már a csoport mérkőzések alatt is látni lehetet, a színvonal mit sem csökkent az előző tornákhoz képest. A kilátogató nézők izgalmas csatákat, egy-két jó spílernek köszönhetően szép megoldásokat láthattak. Remélem utoljára rendeztek világbajnokságot télen, de azért így is szép számmal voltak a lelátókon. A csapatvezetőkkel, játékosakkal beszélgetve jövőre sem adjuk alá, mert teremfoci nélkül nincs december.

Eredmények:

1. helyezett: PKK

2. helyezett: Harkány

3. helyezett: Barcs

4. helyezett: Paksi SE

5. helyezett: PEAC

6. helyezett: Arany Bácska

7. helyezett: Balatonlelle SE

8. helyezett: Kiskorpádi Csajok

9. helyezett: Üllési ISE

10. helyezett: Amazonok

11. helyezett: Bólyi SE

A finálé komoly izgalmakat tartogatott, ugyanis 1–1-es végeredményt követően jöhetett a büntetőpárbaj, ahol a PKK csapat játékosai maradtak higgadtabbak.