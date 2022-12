Már pattog a labda, s felszántják a résztvevő csapatok a pályát a GABRIELLA Kupán, ahol a címvédő Joga Bonitót is már tesztelték a riválisok, a Misinai Sasok nem is akárhogyan, hiszen 3–3-as ikszet játszottak velük. Az A csoportot így is vereség nélkül zárta a Tolna megyei gárda a két pont veszteséggel, ugyanis a mögötte továbblépő Csofém FC-t és a Brazil Tengelicet is felül tudta múlni.

A B csoport nagyobb csatát hozott a továbbjutásért, hiszen az Eagles a Sakáltanyát és a 105 gárdáját is csak egy ponttal múlta felül, köztük az egymás elleni meccs döntött előbbi javára.

Az A csoport végeredménye: 1. Joga Bonito 7 pont, 2. Csofém FC 6, 3. Brazil Tengelic 3, 4. Misinai Sasok 1.

A B csoport végeredménye: 1. Eagles 5, 2. Sakáltanya (+1) 4, 3. 105 (-1) 4, 4. Smokemachine 2.