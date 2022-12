Itt van az első pécsi NB I. B-s férfikosárlabda-rangadó a sarkon, ráadásul nem csak a közelség, az azonos célok, és a két gárda minősége is egymás legnagyobb ellenfelévé teszik az NKA Pécset és a PVSK-Veoliát. Nem is meglepő, hogy az első és a második helyezett csatájára, amely a végjátékot tekintve is komoly téttel rendelkezik, hatalmas érdeklődés övezi. Mára már az összes jegy elfogyott, így egész biztos, hogy a játékosoknak csodálatos hangulatban kell majd a lehető legjobbat kihozniuk magukból. Persze az eddigiek alapján a Panthersnél van a nagyobb tűzerő, a Rátgéber tanítványok viszont kiegyensúlyozottságban, védekezésben talán felül múlják az ellenfelet, akaratban pedig nehéz lenne különbséget tenni egyik vagy másik javára.

A két gárdának azért lesz óriási szüksége arra, hogy a kétes szituációkban is beordítsák szurkolóik a gyűrűbe a labdát, mert az alapszakasz bajnoki címéért folytatott csatában, valamint egy esetleges egymás elleni finálé pályaelőnyét tekintve is lépéshátrányba kerül a vesztes.

Aki nem tud ott lenni a csarnokban, az a szövetség oldalán követheti a mérkőzést: https://www.hunbasket.tv/merkozes/29831/nka-pecs/pecsi-vsk-veolia