Az akcióhoz kötődően a játékosok és a vezetőség örömmel tett eleget szerdán a Pákolitz István utcai óvoda közösségi napi meghívásának, amely során a pólósok személyesen ismertették meg a gyerekekkel a vízilabdázás szépségeit. A keleti városrész óvodásai lelkesen vetették bele magukat a közös játékba, mindenki felpróbálhatta, milyen a sapka viselése és együtt pattogtathatták a labdát a pécsi pólósokkal.

És ahogyan a csapat felhívása szól, aki még segíteni szeretne, hozza el jó állapotban lévő plüssállatait, ezzel is szebbé téve a gyerekek karácsonyát. Az akció december 9-ig tart, immár négy helyszínen gyűjtik a szervezők a játékokat:

a Pécsi Úszóiskola irodájában, a Hullámfürdőben,



a BioTech USA Pécs-Árkád-beli boltjában,



a Petőfi 45-ben,



a PTE GYÁIG Deák Ferenc Általános Iskolájában.

A jó cselekedet mellett az is ösztönözhet bárkit, hogy a klub döntése értelmében a most pénteken, december 2-án, 19 órakor kezdődő, Szeged elleni hazai meccsre ajándék plüssel érkezők ingyen tekinthetik meg a mérkőzést, ezzel is szeretnék a játékosok és a szakemberek sikeresebbé tenni a gyűjtést.

A vízilabdázók karácsony előtt személyesen adják majd át az ajándékokat a gyerekeknek.