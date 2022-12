Egy kicsit szusszanhatott a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapata, de péntek este 18 órakor már Szigetszentmiklóson kell helytállni az élvonalbeli bajnokság tizedik fordulójában.

Kovács Dénes alakulata még nem nyert az idei idényben, de meccsről meccsre jobb játékkal rukkol elő. Ezúttal a tabella kilencedik helyén tanyázó együtteséhez látogatnak, akik ellen komoly harcot vívtak az elmúlt szezonban is. A szigetszentmiklósi együttes két találkozót nyert meg az idei kiírásban, így ott is van min javítani. Egy biztos: kemény ütközetre van kilátás, ahol egy rövid kimaradás is nagyon sokba kerülhet.

Kovács Dénes, a PINKK vezetőedzője: – Az elmúlt két hét a soraink rendezésével telt, valamint alaposan felkészültünk az ellenfelünk játékából is. Tavaly emlékezetes csatákat vívtunk a szigetszentmiklósiakkal, amiknek a végén általában mi örülhettünk. Mindenképpen szeretnénk ezt megismételni, de nem szabad elfelejtenünk, hogy teljesen átalakult és megerősödött a BKG. Helyzetünk nem lett könnyebb, de mindenképpen el kell indulnunk felfelé a december folyamán, hogy életben tartsuk a reményt, hogy elérhessük kevésbé bátor és nagyon bátor céljainkat is.