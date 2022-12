Nagy sikerrel zárult a Magyar Tenisz Szövetség Baranya Megyei Igazgatóság által rendezett idei évi versenysorozata. Az Adventi Kupa volt a zárórendezvény, amit a Hotel Makár Sport & Wellness hárompályás csarnokában tartottak vasárnap.

Megyei amatőr teniszezők mellett érkeztek versenyzők Simontornyáról és Székesfehérvárról is. A nagyszámú indulók és a kilátogató nézőközönség magas színvonalú csatákat láthatott, pedig az élmezőny képviseleten kívül több páros is most kezdte el a játékos pályafutását.

Györkő Gertrud, a Baranya megyei vezető nagy örömére szolgált, hogy az idei program maximálisan elérte a célját. Továbbá több baranyai település is bekapcsolódott a versenysorozatba, s már most jelezték, hogy a megyeszékhelyen kívül is szeretnének újabb versenyeket rendezni.