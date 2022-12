Izgalmas éven van túl Iván Bence, aki az uszodában is sziporkázott, sőt egy teljesen más arcát is megmutathatta az egész ország előtt, méghozzá a Dancing with the Stars-ban. A tehetséges sportolóval beszélgettünk, miképp alakul náluk az ünnepi időszak.

– Egy ilyen sűrű év után jól jön a megérdemelt pihenő. Az úszás ilyenkor szóba sem jön?

– Az igazat megvallva nem nagyon, próbálok feltöltődni és pihenni sokat, mivel igencsak sűrű volt az életem ősszel.

– Sikerül teljes mértékben kikapcsolni, pihenni, vagy a vizsgaidőszak közbeszól?

– Szerencsére minden rendben van az egyetemen is. Kevés vizsgám volt, letudtam az összeset, így kizárólag a feltöltődésé a főszerep.

– A sütés-főzésből is kiveszi a részét, vagy jobb ezeket másra bízni?

– Ez sokkal inkább az anyukám terepe, én csak a rendelést adom le. De az biztos, hogy a halászlé és a méteres süti rajta van a listámon.

– Már csak az pozitív üzenet áradataiból is el lehetne lepni egy kisebb karácsonyfát.

– Számtalan pozitív üzenetet kaptam ebben az évben, többek között köszönhetően annak, hogy megmutathattam egy másik oldalamat is az év második felében. Természetesen ezek a visszajelzések mind nagyon jól estek a lelkemnek.

– Felkészítője, Jancsik Árpád beleszeretett a fotózásba. Közös sikerüket követően talán egyszer még arra is sor kerül, hogy karácsonyi fotókat látunk majd tőle grincs jelmezben?

– Talált magának egy új hobbit, amit nagy lelkesedéssel csinál. Én nem hiszem, hogy bevállalnék egy ilyen fotósorozatot, de az is meglepő lenne, ha ő így tenne.

– Megszokták egymást ajándékozni?

– Kimondott ajándékozás nincs közöttünk, valahogy nálunk ez nem vált szokássá.

– Hogy áll az újévi fogadalmakkal, szokott ilyenkor tenni valamit?

– Szilveszterkor szoktam néhány fogadalmat tenni, meg „szerényen” szoktam tűzijátékozni, így telik nálam általában ez az időszak.

– Ilyenkor átszokta pörgetni az elmúlt év eseményeit? Miket emelne ki leginkább ebből az időszakból?

– Persze! Ilyenkor mindig jó visszaemlékezni a szép dolgokra, pláne a Dancing with the Stars-os időszakra, ami egy meghatározó esemény volt az életemben. Ezt soha nem fogom elfelejteni, ebben biztos vagyok.

– Mik a legfőbb tervek a 2023-as évre?

– Soha nem lehet tudni, mit hoz az élet. Nyilván egy jó világbajnoki-szereplésben bíróm, de nem zárkózom el az újabb tévés szereplésektől sem