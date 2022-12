Már harmadik alkalommal rendezte meg a tragikusan fiatalon elhunyt Nagy András emlékére a muay thai kupáját a szintén a harcművészről elnevezett küzdősport egyesület, illetve a PTE PEAC. A verseny a sportág pécsi hagyományaira és eredményeeire épülve Blazsekovics Ferenc mesteredző vezetésével jött létre. A szervezők azért ezt a szabályrendszert választották főszámként az emléktornának, mert Nagy András is ebben volt a legerősebb, legsikeresebb, kisvilágbajnoki címét is ebben nyerte.

Az idei megmérettetésen több mint 100 versenyző mérette meg magát, akik 26 klubot képviseltek, még Szlovákiából is érkezett sportoló, hogy ringbe szálljon. A pécsi kötődésú versenyzők is kitettek magukért a rengeteg néző előtt, több első és második helyezés, illetve egy harmadik is összejött számukra, de azok sem fogták vissza magukat, akik bemutató mérkőzést vívtak.

A folytatás sem marad el, 2023-ban a PEAC centenáriumára egy rangos nemzetközi tornát terveznek. Nevezőből pedig biztos nem lesz hiány, hiszen a jó hangulatú esemény után most is remek visszajelzéseket kaptak a szervezők, tudtuk meg Schiffer Ádámtól a Nagy András Küzdősport Egyesület elnökétől.

A pécsi eredmények

1. helyezett: Peidl Balázs Gyöngyösi Veronika, Kosaras Kíra (mindhárman Sayu Gym), Alexander Klassen, Hengl Marcell (mindketten Garuda Team).

2. helyezett: Kórós Richárd, Varga Mátyás (mindketten Sayu Gym), Csukay Olivér, Petschnig Panna (mindketten Elite Fighters Club), Bende Zétény (Garuda Team).

3. helyezett: Fellai Dániel (Garuda Team).

Bemutató mérkőzést vívott: Gagna Szilárd, Bartucz Ricco, Lajó Attila, Kunsági Levente, Böröcz Ármin (mind Sayu Gym), Kiski Zsombor, Scheábi Barnabás, Jakapovics István (mind Garuda Team), Gregorics Zsombor (DOZSO SE).