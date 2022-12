Az év női sportolója: Konkoly Zsófia két aranyat és egy ezüstöt is elhozott a madeirai paraúszó világbajnokságról idén, az egész magyar küldöttségből legjobban szerepelve.

Konkoly Zsófiát (balról a második) nem csak mi ismertük el idén Fotós: Laufer László

Az év férfi sportolója: Bali Dániel, a PSN aerobikosa a világjátékokon és a világbajnokságon is aranyat szerezve ért a csúcsra.

Forrás: MW

Az év edzője: Ezt a díjat nálunk ezúttal nem valamelyik élvonalbeli gárdát irányító szakember vitte el, hanem még a harmadik vonalban a HR-Rent Kozármisleny labdarúgóit irányító Aczél Zoltán, hiszen veretlenül nyerni a bajnokságot, legyen az bármelyik osztály, óriási eredmény. A címért óriási versenyben volt Weitner Ádám, akivel a PMFC 20 őszi meccséből 19-et megnyert a másodosztályban, illetve Török Viktor is, aki rég nem látott magasságba vezette a PVSK pólósait.

Fotós: Laufer László

Az év meglepetése: Nem is kerülhetne ez a cím máshova, mint a paralimpikon Iván Bencéhez, aki egy egészen új arcát megmutatva indult a Dancing with the Stars műsorban.