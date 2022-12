Óriási szerepe volt a sikerekben, 19 meccsen kapott lehetőséget a szintén a feljutás után távozó Juhász László is, aki most a Pécsváradban szerepel.

Hleba Tamás 15 mérkőzésen szűrte akkor az ellenfél támadásait a középpályán, s még a másodosztályba is a csapattal tartott, most a Kazincbarcika labdarúgója. Poszttársa Aszalós András (9-szer kezdő +5-ször csere) nem tudott szintet lépni a csapattal, most a PVSK játékosa, de bőven benne van, hogy előrébb lép. Hasonlóképpen alakult Tóth Attila (9+1) és Németh Dániel (9+4) sorsa, előbbi a PTE-PEAC-ot, utóbbi a Kelen SC-t erősíti az NB III.-ban.

Vajda Roland (16+2) tavaly már a Kozármislennyel hajtott végre egy még nagyobb bravúrt, s most is a kék-fehérek legjobbjai közé tartozik. Kondor Kristóf (11+2) már a 4. csapatát fogyasztja a Lőrinc után, most a Nagykanizsával lépne feljebb. Harsány István (15+2) pedig a PMFC sikereiért harcol ettől az idénytől.

Inkább kiegészítő emberek voltak akkor Pergel Bence (4+8), most Teskánd (NB III.), Forró Attila (3+5) és Paceka Norbert (2), egyaránt PTE-PEAC, valamint Horváth Ferenc (5+6), aki a megye I.-es Nagyatádban játszik jelenleg.

Gellén Dávid akkor nyolcszor csereként kapott lehetőséget, most a Dunaföldvárt (megye I.) erősíti, Kovácsevics László 21 évesen az Ócsárd (megye II.) labdarúgója, egyszer állt be akkor a találkozó végén, Crnojacki Aleksandar (2+12) a szerb alsóbb ligás FK Borac Sajkas játékosa, míg Nenezic Nemanjának 22 évesen nincs csapata. Végül az akkor két meccset kapó Fekete Marcell most Szekszárdon játszik.