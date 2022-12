Íme a klub közleménye:

Katona Levente labdarúgó pályafutása példaértékkel bír utánpótlásunkban pallérozódó tehetségeink számára. A még csak 20 esztendős, mohácsi születésű védőnk végigjárta klubunk korosztályos ranglétráját, majd előbb 2018 őszétől az akkor az NB III-ban szereplő első csapat keretének tagja lett, amelynek színeiben 2018. november 11-én a Kecskeméti TE elleni hazai bajnokin be is mutatkozott a felnőttek között. Debütálását követően egyre több szerephez jutott, s rövid időn belül kezdőjátékossá nőtte ki magát. Saját nevelésű hátvédünk 18 harmadosztályú találkozón szerepelt, de az osztályváltást követően az NB II-ben is bebetonozta helyét. A 2020/21-es és a 2021/22-es szezonban 67-szer kezdőként, illetve 2-szer csereként játszott, ráadásul korábban a Soroksár ellen pontot, Győrben pedig győztes gólt szerzett. A mögöttünk hagyott őszi szezonban egy találkozót volt kénytelen mulasztani, 19-szer viszont a kezdő tizenegy oszlopos tagjaként hozzásegítette ahhoz a csapatot, hogy védelmünk kapja a legkevesebb gólt. Klubunk vezetősége nemrég a jövő nyáron lejáró kontraktusa meghosszabbításáról tárgyalt Katona Leventével, aki frissen aláírt új szerződése értelmében további hosszú esztendőkre kötelezte el magát a PMFC-hez.