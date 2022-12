Újabb öt évig Czerpán István vezetheti elnökként a PVSK-t, a társadalmi elnök is dr. Rákossy Balázs, alelnöke pedig Vida János maradt. A gazdasági válság és a szomszédban zajló háború miatti kiszámíthatatlan energiapiacra és a hektikusan változó külső körülményekre tekintettel tavaszról előrehozott tisztújító küldöttgyűlésen a korábbi vezetők kaptak teljes bizalmat.

Az elnökség kilenc tagja közül is ötöt újraválasztottak: dr. Bachmann Bálint, dr. Hauser Tamás, dr. Jankó Tamás, Lázár Lajos, Molnár Géza, dr. Simon Krisztina és Szegő László mellett ugyanakkor Török Ottó és dr. Tóth Ákos is bekerült a testületbe.

A közel 1400 sportolót és 17 szakosztályt számláló egyesületet 1989 óta folyamatosan irányító Czerpán István összefoglalta az egyesület elmúlt öt évét, benne a most is folyó jelentős létesítményfejlesztésekkel. Hangsúlyozta, hogy a PVSK kiemelt vidéki sportegyesületként az eredmények mellett többek között a sportolói és edzői életpálya, a tehetséggondozás, a regionális és nemzetközi kapcsolatok területeire is kiemelt figyelmet fordít.

A takarékosság jegyében a küldöttgyűlés egyben a PVSK központi évzáró eseménye is volt, a szakosztályi küldöttek és a meghívottak fehér asztal mellett jó hangulatban fejezték be az estét.