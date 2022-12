Hangos nevetés, s sok, még 2022-ben egyszer sportolni vágyó ember töltötte meg a Pécs Plaza parkolóját már 10 óra környékén december 31-én. Természetesen köztük volt Poronyi Gábor is, aki nélkül nem lehet szilveszteri futást rendezni, de a PVSK atlétái, a Fittbike SE és több más sportkör is képviseltette magát a Melitta SE hagyományos év végi rendezvényén. Persze, ahogy az lenni szokott a színes jelmezekből sem volt hiány, hiszen azonnal szemet szúrtak a tömegben a csibék, Shrek, egy jégkorongozó, Chewbacca és egy roxforti boszorkány tanonc, illetve egy színes parókás unikornis is. No de nem csak az emberek, négylábú barátaik is ott voltak a tömegben, s ahogyan közeledett a rajt, ők is átvették gazdáik izgatottságát.

Jött aztán 11 órakor a pezsgő durranás, s a színpompás társaság neki is vágott a távnak, s futva búcsúztatta az óévet. Néhány fiatal rollerrel és biciklivel vágott neki, míg a legifjabbak babakocsin száguldottak szüleik előtt. Az egyik picit olyannyira le is fárasztotta a sportolás, hogy járműve ringatásában el is aludt a célba érkezésre.

A leggyorsabban, nagyot hajrázva dr. Jakab András tudta le a távot, mögötte Fritz László vágtázott be pár lépéssel lemaradva. A hölgyeknél Szabótünde volt a leggyorsabb.