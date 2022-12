Lehúzták a rolót

Nyolc kapus is helyet kapott az idény első felében a legjobbak között, de Bokor Dánielnél senki nem szerepelt többet (3 alkalommal). A 20 esztendős hálóőr együttese összes meccsén védett, ráadásul csupán 13-szor kapitulált. Ennél jobb mérleggel egyetlen csapat sem büszkélkedhet. Mindenesetre nem mehetünk el szó nélkül Sipos Gábor, valamint Bednár Ádám teljesítménye mellett sem, akik kritikus helyzetekben is állták a sarat.

A baranyai nagy fal

Rengeteg kiváló védő tette le a névjegyét hétről hétre, így talán ezen a poszton volt a legnehezebb dolgunk. A bajnokaspiráns alakulatok játékosaira gyakorlatilag mindig lehetett számítani, de a gyengébb erőt képviselő klubokban is voltak remeklések. A dobogó harmadik fokán álló Beremend tizenöt gólt kapott, ami igencsak dicséretre méltó, ehhez viszont nagyon kellett a rutinos, minden hájjal megkent labdarúgó, Rochi Ferenc tapasztalata. A 38 éves spíler minden párharcon részt vett, sőt, kétszer még be is talált. Gólokat ünnepelhetett (3 találat) az ócsárdi Kovács Kornél is, aki talán élete legjobb formájában szerepel. Na de a Diana alapemberének, Szabados Eriknek a formájára sem lehetett panasz. Ráadásul egy gólt ő is jegyzett, igaz, nagy akarása két sárgával és egy piros lappal is párosult.

Akik a fazont szabják

Kihagyhatatlan volt Pretzl Milán, akit Sütő László négy alkalommal is nevezett a forduló válogatottjába. Nem is csoda, hiszen a tehetséges labdarúgó középpályás létére hétszer is eredményes volt, sőt, számtalan gólpasszal segítette társait. Hasonlóan jól szerepelt csapattársa, Kapusi László, aki ötször zörgette meg az ellenfelek hálóját, de csereként is új lendületet vitt a meccsekbe. Kovácsfi Krisztián helyzetkihasználását sem lehet kétségbe vonni, ugyanis hétszer ünnepelhette találatait, de mezőnymunkájával is kimagaslott. A Töttös őszi jó szereplésében oroszlánrészt vállalt a 35 éves Pfefferman József, akinek nem a gólszerzés a legfőbb feladata, de így is négy találatig jutott.

Félelmetes trió

A három leggólerősebb játékos került be erre a posztra, de a mezőnyben is nagyot harcoltak. Novák Balázs 25, Lóki 17, míg Dobrosi 15 találatig jutott. Toronymagasan vezeti a góllövőlistát ez a hármas, de egy jó szériával pozíciójuk még változhat. Egy biztos: egy ilyen triót bármelyik csapat megirigyelne.



Nálunk tehát az ócsárdi Pretzl Milán lett az ősz legjobbja, de jövő péntek, azaz 2023. január 6. délig a szurkolók is voksolhatnak a legjobbakra.







Négy ócsárdi labdarúgó is bekerült az ősz válogatottjába teljesítményének köszönhetően

F.: Laufer László