Nyáron a korábbiaknál nagyobb mozgást tapasztaltak a pécsi szurkolók, hiszen a vezetőedző mellett több korábbi fontos játékos is tvozott a PMFC-től, és lassan érkeztek az újak, így sokan nem bizakodtak jó kezdésben, végül azonban a kétkedőknek nem lett igazuk.

– Még nem kaptunk teljes képet, de amit eddig a kerettől és a stábtól láttunk, az bizakodásra ad okot – kezdte az értékelést Tóth Attila, a PMFC sportigazgatója.

Ahogy Tóth is figyelmeztet, még csak az idény felénél járunk, így hiba lenne túlzottan örülni a sikereknek, de láthatóan jó úton jár az egyesület

– Szerettünk volna egy ütőképes csapatot kialakítani, úgy érezzük, ez sikerült is. A vezetőedző és a stáb munkája látszik, remek a csapategység. Azt a fejlődést szeretnénk a folytatásban is látni, amit eddig tapasztaltunk – folytatta a vezető. – Az eredmények alapján úgy ítéljük meg Ádám és a csapat munkája jó, szeretnénk, ha tovább javulna. Ez egy remek félszezon volt!

Az eddig látottakat azért érdemes jól az eszünkbe vésni, hiszen kivételes a tizennyolc meccsen át tartó veretlenség, amit csak egy keményen dolgozó egység érhet el.

– Sikerült olyan csapatot összeállítani, amelyik a munkában hisz – jelentette ki már Weitner Ádám vezetőedző. – Nagyszerű a srácokkal dolgozni. Végig kemény munka folyt, nagyon sokat edzettünk, oda figyeltünk a fejlődésükre. Elégedett vagyok midenkivel.

A sok fiatal, illetve az ezen a szinten korábban még tapasztaltatlan edző az idény előtt még aggodalomra adott okot a szurkolók számára, most viszont sokan a feljutást is reálisnak vélik. A stáb viszont csak a következő feladatra figyel, nem nyomasztja ezzel a focistákat.

– Senki nem gondolta, hogy a PMFC a második helyen fordul télen. Ez óriási siker! Ha abból indulok ki, hányan voltunk itt a szezon előtt, hány játékost igazoltunk, hogy építettük fel a munkát, azt kell mondanom, ennél többet nem hozhattunk ki belőle – értékelt a tréner. – Azt látni kell, mik az erőviszonyok, mi elvárható és mi nem. Végig próbáltam arra figyelni, hogy ne legyen a játékosokon plusz stressz vagy nyomás, mert elvárhatatlant kérünk. Ezért is készülünk mindig meccsről meccsre. Szerintem mindenki érti, hogy hol tart ez a PMFC, és hova szeretne eljutni.

Az ünnepek után ismét indul a kemény munka, hogy a tavasz is hasonlóan sikerüljön. Most azon van a fókusz, hogyan tudnak a játékosokból ennél is többet kihozni egyénként, mert az a csapatot is fejleszti.