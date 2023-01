Nyolcpontos hátrányt szedett össze az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata hazai környezetben az Európa-kupa nyolcaddöntőjének első meccsén, így fel kell kötni a gatyát a francia túrára.

Már a találkozó első negyedében jelezte a francia éllovas, hogy bizony nem üdülni érkezett az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának otthonába. A lepattanókra rendre odaértek, atletikusságuknak és gyors labdajáratásuknak köszönhetően tetszetős támadásokat vittek végbe, nem beszélve a néhány sikeres távoliról. A pécsi klub viszont annak ellenére, hogy kissé idegesen kezdett, – jól mutatja mindezt, hogy Kiss Virág több mint három perc után szerezte meg csapata első pontjait – felvette a ritmust, sőt, nyolcpontos hátrányát is hamar ledolgozta.

A folytatásban nem lankadt a Villeneuve lelkesedése, ráadásul néhány gyermeteg hiba is becsúszott hazai oldalon, így a vendégcsapat vonulhatott előnnyel a pihenőre, köszönhetően többek között Smalls és Burke remekléseinek.

A nagyszünetet követően a francia listavezető ott folytatta ahol abbahagyta, de kritikus helyzetekben megvillantak a pécsi lányok, így még közel maradtak vetélytársukhoz, pedig aztán kilenc is volt közte.

Az utolsó etapban a házigazda három egységre megközelítette riválisát, de mintha megijedt volna a kínálkozó lehetőségtől, ugyanis olyan hibák csúsztak be a gépezetbe, melyek ezen a szinten már nem férnek bele. Jovan Gorec időt is kért, próbálta felrázni alakulatát, de nem következett be nagy változás.

NKA Universitas PEAC–Villeneuve 66–74 (13–12, 21–24, 16–19, 16–19)

Női kosárlabda Európa-kupa, nyolcaddöntő, első mérkőzés. PEAC: Burdick 4, WENTZEL 18/3, Calhoun 7/3, Katanics 2, KISS V. 20 Cserék: Simon Zs. 8/6, Szücs R. 7/3, Sanchez. Edző: Jovan Gorec. Villeneuve: SALAUN 12/6, SMALLS 24/9, Ben A. 2, BURKE 15/6, Diaby 6. Cserék: Djekoundade 8, Diallo 3/3, Hirsch 4. Edző: Kevin Fauchois.

Ez következik (01. 28.): PEAC–DVTK (18.00).