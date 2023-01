Emellett elől is komoly változások jönnek, hiszen egyfelől Nikitschert kivásárolta a KTE, aki a támadások építésében és a labdatartásban kapott fontos szerepet, másfelől érkezett Szabó, aki egészen más stílusú játékos. A korábbi lőrinci támadó mindkét szélen, illetve a csatár mögött is kiváló teljesítményre képes. Épp ezért érdekes lesz látni, hogyan integrálja a rendszerbe őt Weitner Ádám, illetve hogy az első tétmeccseken megpróbálkozik-e többféle alapfelállással, hogy mindenki a maximumot nyújthassa. Alapvetően a 4-1-4-1-es vagy, ha úgy tetszik 4-3-3-as felállásban, amit a Pécs játszott ősszel Harsányi és Tóth-Gábor mellett valamelyik szélen lenne helye az új szerzeménynek például Gera helyett. Azonban egy 4-2-3-1-ben Gera és Harsányi között, valamint Tóth-Gábor mögött lehet elképesztően veszélyes. Ez viszont azt jelentené, hogy a Kocsis-Szeles-Kesztyűs triót kellene megbontania Weitnernek, emellett pedig már Kártik Bálint is rendelkezésére áll, ami további fejtörésre késztetheti. Azonban valószínűleg ez kellemes problémát jelent most a vezetőedzőnek, hiszen több hasonló, ugyanakkor mégis kulcselemekben különböző stílus között váltogathat, méghozzá minőségi focistákkal, akik között tényleg a pillanatnyi forma dönthet a csapatba kerülésnél.

Összességében nem romlott a PMFC minőségben, sőt, talán erősebb is lett, azonban kár lenne egyelőre a feljutásról álmodoznia a szurkolóknak. Az első meccseket követően, amikor tisztul a kép arról, fent lehet-e tartani a teljesítményt a változások után, akkor már lehet találgatásokba bocsátkozni, és reményeket táplálni.

Érkeztek: Szabó Máté (Szentlőrinc, támadó), Majnovics Martin (SV Horn, szélsővédő), Varasdi Dániel (Kozármisleny, kapus), Pejovics Danilo (Kecskemét, belső védő), Kártik Bálint (Csákvár, középpályás).

Távoztak: Nikitscher Tamás (Kecskemét, középpályás), Hadaró Valentin (Kecskemét, bal szélsővédő), Marques-Airosa Patrik (III. kerület, szélsővédő), Futó Zsombor (Békéscsaba, középpályás), Kovács Péter (kapus).

A Lőrincnek elsősorban Szabót és Némethet kellett pótolnia, hiszen ők voltak igazán meghatározóak az ősszel, s Pintérben, valamint Radosevicben látták a megoldást arra, hogy ez minél zökkenőmentesebben sikerüljön. Pintér hasonló stílusú játékos, mint Szabó, így az ő beépülése könnyebb lehet, a 19 éves középpályásnak azonban talán kell némi idő, mire felveszi az NB II. tempóját. A piros-feketék számára a bennmaradás az elsődleges feladat, amit egy jó tavaszi rajttal realizálhatnak ugyanúgy, ahogyan az elmúlt években is. Alban Taipivel kiegészülve pedig a kapu előtt is veszélyesebbnek tűnnek. Abba azonban kár lenne komolyabban belemenni, játékban milyen változások jöhetnek, hiszen Jeremiás Gergőre eddig is jellemző volt, hogy több variációt is váltogatott akár ellenfelekre, akár a rendelkezésre álló labdarúgókra szabva. Egyáltalán nem lenne meglepő, ha a tavasszal egy egészen új ötlettel állna elő, amivel javulhat a sikeresség.

Érkeztek: Pintér Ádám (Szeged, támadó), Alban Taipi (Szombathely, csatár), Ognjen Radosevic (Újpest, középpályás).

Távoztak: Csilus Ádám (védő), Török László (III. kerület, középpályás), Bányai Péter (Iváncsa, támadó), Németh Erik (Soroksár, középpályás), Filipovic Marko (támadó), Szabó Máté (PMFC, támadó).

A Misleny nagytakarítás tartott, s igyekezett a keveset játszók helyére olyanokat hozni, akik azonnal a csapat legjobbjai lesznek. Az egyértelműnek tűnik, hogy velük nagyobb esély lesz egy stabilabb szereplésre. Szekeres Zoltán számára az lesz most a legnagyobb feladat, hogy Daru Bencééket a lehető legjobban felpörgesse, s megérkezzenek a várt gólok, azonban a védelmet is helyre kell tennie, hogy az ellenfelek ne tudjanak még többet lőni, ahogyan az történt Szombathelyen (6–4). A bennmaradás kivívásához elengedhetetlen lesz a hátsó stabilitás.

Érkeztek: Ulrich Dániel (Majos, védő), Várkonyi Bence (MTK, belső védő), Daru Bence (Szeged, csatár), Gránicz Patrik (Békéscsaba, támadó), Kun Bertalan (középpályás).

Távoztak: Hampuk Ádám (csatár), Guth Ádám (középpályás), Tóth Zoltán (III. kerület, csatár), Szabó Dominik (III. kerület, támadó), Berdó Máté (PEAC, védő), Kulcsár Kornél (középpályás), Varasdi Dániel (PMFC, kapus), Bognár Dávid (középpályás), Osei Clinton (támadó).

Bővebben: bama.hu