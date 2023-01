Újabb igazolást jelentett be a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapata, s egy ismerős arc visszatérését. A Pécsen nevelkedő, s az elmúlt éveket is a PMFC-nél töltő, ugyanakkor nyáron az élvonalbeli Kecskeméthez igazoló Sági Milánt hozták vissza Baranyába. A jobb hátvéd még az idény elején a Vasas és a Mezőkövesd ellen volt kezdő az élvonalban, azonban nem sikerült elnyernie a KTE edzője, Szabó István bizalmát. Onnantól csak 5 cserelehetőség jutott neki, így most téltől ismét összeáll korábbi társával, Gajág Gergővel a mislenyi védelemben.

– Pécsett kezdtem el futballozni, később az MTK utánpótlás csapataiban és a második csapatában játszottam – nyilatkozta Sági, a Misleny felületein. – Ezt követően Monoron töltöttem 2 évet, majd a PMFC-be igazoltam vissza. A legutóbbi fél évet Kecskeméten töltöttem. Sok az ismerős arc a csapatban, nem teljesen idegen számomra a keret. Szeretném segíteni a Kozármislenyt, hogy közösen elérjük a céljainkat.