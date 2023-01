Íme a klub közleménye:

"Univerzális középpályás ötödik téli igazolásunk: Kártik Bálint aláírta szerződését a PMFC-hez. A berettyóújfalusi születésű játékos 18 éves koráig Debrecenben, a DVSC-nél nevelkedett, ezalatt végigjárta a korosztályos raglétrát és 2015-ben már bemutatkozott a felnőttek között az NB III-ban. A középpályás 2016 nyarán igazolt a Nyíregyháza Spartacus FC-hez, ahol 133 NB II-es fellépésén összesen 16 gólt és 4 gólpasszt jegyzett a másodosztályban.

A korábbi U21-es válogatott labdarúgó 2021-ben a Puskás Akadémia FC érintésével került kölcsönbe a másodosztályú Aqvital FC Csákvárhoz, ahol 41 NB II-es találkozón viselte a bakonyi gárda mezét és 7 alkalommal talált be az ellenfelek hálójába, legutóbb tavaly a Soroksár SC kapuját vette be. Klubunk mindenben megállapodott a több poszton is bevethető 25 esztendős technikás középpályással, aki pályafutását a PMFC-ben folytatja.

– Nagyon örültem a megkeresésnek, miként a csapatnak, úgy nekem is komoly céljaim vannak a jövőt illetően – fogalmazott Kártik Bálint. – Pályafutásom szempontjából nagy előrelépést jelent a PMFC játékosává válni. Remek közegbe kerültem, ahol minden feltétel adott a sikeres szerepléshez. A társak gyorsan befogadtak, igazán pozitív az öltözői légkör. Pécsett szeretik a labdarúgást a szurkolók, így óriási motivációt jelent majd ilyen szépszámú közönség előtt pályára lépni!"