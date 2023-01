A PINKK-Pécsi 424 már szombaton bizonyíthat az ELTE BEAC vendégeként 15 órától.

Jó pár skalpot már begyűjtött az idei idényben a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapatának hétvégi ellenfele, de az elmúlt hetekben viszont rendre alulmaradt. Igaz, négy jóval esélyesebb alakulat ellen kellett megküzdenie, így ez talán megbocsátható. Főleg akkor, ha a sereghajtó ellen visszatér a fővárosi klub a jó útra. Az pedig külön motiváló lehet, hogy ősszel már leküzdötte a még nyeretlenül álló baranyai brigádot az BEAC (56–82).

Persze a fiatal pécsi tréner, Kovács Dénes tisztában van azzal, hogy miképp lehet megfékezni az ez idáig hat diadalt jegyző vetélytársat, a kérdés csupán az, hogy sikerül-e mindezt megvalósítani a szombaton 15 órakor kezdődő összecsapáson.

Kovács Dénes, a PINKK vezetőedzője: – A hétvégén a BEAC gárdájához utazunk, akik idén is a bajnokság egyik meglepetéscsapata. Nem volt egyszerű a felkészülésünk, ugyanis sok tényező hátráltatta a munkánkat. Mindenképpen javítani kell a védekezésünkön, hiszen abban van a legnagyobb lemaradásunk. Mérkőzések óta hadilábon állunk vele, főként az első félidőben döcög a dolog. Kulcs lesz, hogy limitáljuk az újbudaiak légiósait, de ha ez sikerül, és a csillagok állása is kedvezni fog nekünk, akkor még meglepetést is okozhatunk ellenfelünk otthonában.