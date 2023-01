Az ünnepek alatt minden fáradságot ki kellett pihenniük a pécsi kosárlabdázóknak, hiszen a férfi NB I. B. küzdelmei is tovább zakatolnak már ezen a hétvégén.

A Piros-csoportban az elsők közt kezdi meg a tavaszt az NKA Pécs, amely a harmadik helyezett Vasas Akadémiát fogadja ma 19.00-kor egy igazi rangadóra. Az angyalföldiek már októberben is komolyan megnehezítették a Rátgéber-növendékek dolgát, hatvan pont alatt tudták tartani őket, de így is a Pécs került ki győztesen. Épp ezért most egész biztosan rátesznek a vendégek majd egy lapáttal, hogy a visszavágóból már sikerrel lépjenek tovább.