Gedei Tibor, a Szigetszentmiklós vezetőedzője: – Gratulálok a PEAC csapatának. A szokásosnál is szűkebb rotációval kellett a mai mérkőzésen (főleg magas poszton) dolgoznunk. Nem is nagyon bírtuk el fizikálisan. Nagyjából az első félidő végén már látszott, hogy véges lesz ez az energia, amit bele tudunk tenni. Nagyon sokat olyan szerkezetben kellett játszanunk, amiben nem szoktunk. Megszoktuk, hogy több magas játékosunk van, ez a mai mérkőzésen nem így volt. Ez abszolút nem kisebbíti a PEAC-nak az érdemeit. A második félidőben az agresszivitással eldöntötték, körülbelül másfél perc alatt a mérkőzést. Jövő héten nagyon fontos mérkőzésünk van. Nem tudom, hogy mennyien leszünk, de megpróbálunk mindenféleképpen nyerni és ennek tudatában készülni. Külön örülök Duka Lilinek, aki nagyon jól szállt be a második félidőben.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Az első félidőben lassan játszottunk, kihagytunk sok büntetőt. De nem csak rólunk szólt a dolog, jól játszott a BKG és nagyon jó munkát végzett az edzőjük. Viszont az látszott, hogy a sokkal bővebb rotáció minket segített, miközben a hazaiak az egyik légiósukat hiányolták, ami nagy nehézséget okozott számukra. Azért is különösen jó volt, hogy teljes csapattal tudtunk felállni, mert így sok dolgot tudtunk gyakorolni, ami az elkövetkezendő időben hasznos lehet.

Duka Lili, a Szigetszentmiklós kosárlabdázója: – Szeretnék gratulálni a PEAC csapatának. Nagyon jól játszottak. Köszönöm a lehetőséget, hogy pályára tudtam lépni a második félidőben és örülök neki, hogy sikerült betalálnom. Az első félidőben jól játszottunk. A második félidőben elfáradtunk fejben és fizikálisan is. Hiányzott egy centerünk a forgásból, ezt nehéz volt megoldani, de egész jól álltuk a helyünket.

Sierra Calhoun, a PEAC játékosa: – Úgy gondolom, hogy az első félidőben nem kellő intenzitással játszottunk. Kimaradtak a büntetők. Félidőben megbeszéltük, hogy meg kell emelnünk a szintet. Ezt meg is csináltuk, védekezésben nagyon odafigyeltünk, így aztán megnyertük a mérkőzést.