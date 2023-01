Második téli érkezőjét is bejelentette az NB II.-es PMFC labdarúgócsapata. A Kecskeméthez visszatérő Hadaró Valentin pozíciójába érkezett az osztrák SV Horntól a 22 éves Majnovics Martin.

A baloldali védő Sopronban ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, s már 2014 óta légióskodik Ausztriában. Az SV Mattersburg második gárdájában 2017-ben mutatkozott be, s kiharcolták az ottani harmadik vonalba jutást. Három évvel később már az első csapatban, az élvonalban is számítottak rá, de 2020. októberében a St. Pöltenhez igazolt. Eközben a korosztályos válogatottjainkat is végig járta.

Magyarországra már 2021-ben visszatért, a ZTE csábította haza, de ott arcsérülés miatt kevés lehetőséghez jutott, s végül kölcsönbe szerződött onnan a másodosztályú SV Hornhoz.

– Örültem, amikor kapcsolatba kerültem a klubbal. A szakmai stábbal és a vezetőséggel egyeznek az elképeléseink, hamar egy hullámhosszra kerültünk és gyorsan megszületett a megállapodás. Izgatott vagyok és egyben nyugodt is. Szeretném felépíteni magamat, minél több játéklehetőséghez jutni és igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy eredményesen szerepeljünk a bajnokságban – nyilatkozta a szerződéskötést követően a PMFC honlapjának a balhátvéd.