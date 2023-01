A 25 éves mohácsi születésű védő egy ideje már arra várt, hogy légiósnak állhasson, s ez az idő most jött el. Nemrég a bama.hu-n is megjelent vele egy interjú, ugyan akkor még napokról volt szó, hogy eldőljön, hol fog ismét mezt ölteni, ez mostanra dőlt el. A csapattal a USL bajnokságban fog szerepelni, amelyben több MLS (amerikai élvonal) csapat második gárdája is ellenfél lesz.