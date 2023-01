Íme a klub közleménye:

„A kölcsönbe érkező 2002-es születésű, belső védőként és szélső védőként is bevethető Várkonyi Bence az előző bajnokságban az MTK Budapest NB I-es csapatában szerepelt, ahol 11 alkalommal lépett pályára az első osztályban.

A fővárosi csapat kiesését követően is maradt a kék-fehéreknél, de – többek között egy sérülés miatt – ősszel csak 2 alkalommal játszott az NB II-es csapatban, míg 8-szor a második csapatban lépett pályára az NB III-ban.

A fiatal labdarúgónak van esélye az U21-es válogatottba is bekerülni, így számára is jó lehetőség, hogy tavasszal Kozármislenyben szerepelhet. Reméljük, sikeres lesz számára is ez a féléves kölcsönjáték. Az MTK Budapestnek pedig köszönjük, hogy ismét egy értékes kölcsönjátékossal tudott segíteni minket.

Bence a következő gondolatokat osztotta meg velünk Kozármislenybe érkezésekor: – Nagyon örülök a lehetőségnek! Szeretném ha a csapat és én is el tudnánk érni a céljainkat és minél előrébb végeznénk a tabellán.”