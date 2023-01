Egyértelmű célja a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémiának, hogy már a fiatal korosztályai is a lehető legjobb ellenfelek ellen csiszolják képességeiket, éppen ezért járnak annyi nemzetközi kupára külföldre. A zágrábi Karácsonyi Kupán is egy kifejezetten erős mezőny jött össze, amelyben bizonyították a pécsi U14-es fiúk, helyük van ott.

Az első két napon hibátlanul menetelt az NKA Pécs, a Zapad, a Roling, a Krka és a Cedevita Junior csapatát is legyűrte, a Macabib Tel Aviv azonban már túl nagy falatnak bizonyult az elődöntőben. A bronzmeccsen azonban újra maguk mögött hagytak minden negatívumot a pécsiek, s a Zadart legyőzve megszerezték az érmet.

– Két olyan csoportmérkőzéssel kezdtünk, amelyen mindenkinek több játékperc jutott – értékelt a csapat vezetőedzője, Moosz Milán. – A harmadik és negyedik meccsen komoly ellenállást tanúsított a Krka és a Cedevita Junior is. Utóbbi összecsapás nagyon emlékezetes marad, hiszen a szezon eddigi legjobb védekezését nyújtotta a csapat! Az elődöntőben a Maccabi Tel Avivval találkoztunk, s nem hogy pariban voltunk, győzelmi esélyeink voltak: bár végül tizenkét ponttal kikaptunk, ez a különbség azért alakult ki, mert másfél perc alatt le akartuk dolgozni öt-hat pontos hátrányunkat, emiatt faultoltunk és sok külső dobást vállaltunk, ebből pedig most ellenfelünk jött ki jobban. A Zadar elleni bronzmérkőzés előtt a legfontosabb kérdés az volt, hogy sikerül-e pár óra alatt rendbetenni a fejeket, hiszen elég csalódottak voltak a srácok azért, mert lecsúsztak a döntőről. Sikerült! Annak ellenére, hogy a hatodik meccsünket játszottuk, mindenki nagyon igyekezett. A fáradtságból adódóan sok hibát vétettünk, de hatalmas akaratunknak köszönhetően kiváló ellenfelünk fölé tudtunk kerekedni. Amit pedig az utolsó negyedben csináltak a srácok, az arra enged következtetni, hogy ebben a csapatban több olyan játékos is akad, aki mentálisan az NB I-es kosárlabdára is alkalmas lehet! Mindenki ki tudott lépni a komfortzónájából akkor is, amikor a legeslegfáradtabb volt. Hatalmas volt a szívünk, számomra megható volt az, amit a fiúk produkáltak. Ismét bizonyítottuk, hogy az európai nemzetközi utánpótlás top csapatai közé tartozunk! A torna után egyértelműen többek lettünk, de nem csak szakmai téren. Amit a fiúk a bronzmérkőzésen csináltak, az példa lehet minden sportoló számára!

A Karácsonyi Kupa végeredménye: 1. Helios Suns, 2. Maccabi Tel Aviv, 3. NKA Pécs, 4. Zadar, 5. Split, 6. Cedevita Olimpija, 7. Korona, 8. Zapad, 9. Krka, 10. Pardubice, 11. Cibona, 12. Dubrava, 13. Bosco, 14. Graz, 15. Kastav, 16. Cedevita Junior, 17. Vrijednosnice Osijek, 18. Glina, 19. Kraljevica, 20. Maribor, 21. Novi Zagreb, 22. Friedenauer Berlin, 23. Dinamo, 24. Roling.

Az NKA Pécs eredményei: NKA Pécs–Zadar 66-50, Maccabi Tel Aviv–NKA Pécs 71-59, Cedevita Junior–NKA Pécs 40-69, Krka–NKA Pécs 40-55, NKA Pécs–Zapad 48-20, NKA Pécs–Roling 74-22.