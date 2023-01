Nos, a két csapat közti különbség hamar megmutatkozott, hiszen gyakorlatilag végig dominált a baranyai alakulat, sőt, a hetedik percben egy öngólnak köszönhetően előnyt szerzett a PEAC. Nem vett vissza a tempóból a vendégcsapat, pedig a házigazda foggal-körömmel védekezett. A fordulás után nem sokkal egy becsületgólt is jegyzett a sereghajtó, de még ezután sem kegyelmezett a nagy álmokat szövögető pécsi klub, hiszen Vénosz és Koller is beszállt a gólfesztiválba.

Külön öröm, hogy a PEAC jövő heti ellenfele, a Mad Dogs simán legyűrte hazai környezetben a dobogó harmadik fokán álló szombathelyieket, ezzel pedig a baranyai együttes pontszámban beérte a Haladás második számú csapatát.

2F-BAU TOLNA-MÖZS–PTE PEAC-B BUILD&TRADE 1–6 (0–3)

Férfi futsal NB II. Nyugati csoport, 16. forduló. Tolna. Vezette: Vida (Aczél, Minda). TOLNA-MÖZS: Merkl – Gödör, Paksi, Vadas, Dudoma. Cserék: Kneller, Keszthelyi, Szabó G., Hekfusz, Sára, Fazekas. PEAC: Molnár M. – Bálint G., Koronics, Bartal, Vénosz. Cserék: Wilkesz, Molnár Cs., Aszalós, Palvek, Forró, Tóth M., Koller. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Keszthelyi (27.), illetve Merkl (7. – öngól), Bálint G. (12.), Bartal (15., 21.), Vénosz (37.), Koller (37.).

Ez következik (01. 23.): PEAC–Mad Dogs Futsal (20.00).

Bartal Bence, a PEAC csapatkaptánya: – Mint tudjuk, a kötelező győzelmek sosem egyszerűek, ennek is betudható, hogy döcögősebben indult a mérkőzés. Igaz, megvoltak a helyzeteink, de nem sikerült betalálnunk. Aztán egy szabadrúgás-variáció után megszereztük a vezetést, utána pedig kezdtünk megnyugodni, és jöttek a gólok is. A második félidőben ha higgadtabbak maradunk a kapu előtt, akokr több találattal is nyertünk volna. Egy hét múlva egy ki-ki mérkőzés következik, ahol nem fog beleférni, hogy ennyi helyzetet elszórakozzunk. Hat találkozónk van még vissza az alapszakaszból, célunk természetesen továbbra is a felsőház. Tolnának pedig sok sikert a bajnokság hátralévő szakaszában!