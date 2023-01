Egy ezüsttel és egy bronzzal tértek haza a #csakaHonvéd Kupáról a PVSK sportlövő szakosztályának versenyzői.

– Az elért köregységek nem voltak igazán kiemelkedőek, viszont a dobogós helyezéseknek nagyon örültünk – értékelt Ablonczy Orsolya szakosztályvezető a klub honlapján. – Máskor a téli szünetben a két ünnep között is edzünk, most viszont pihenőt iktattunk be számukra. Ez a pihenő látszik most kissé az eredményeken... A korábban februárra tervezett Légfegyveres Országos Bajnokság elmarad - átkerült szeptemberre - , így az éves versenynaptár nem teljesen a megszokottak alapján alakul. Most más kihívásokat kell év elején keresnünk, technikákat, testhelyzeteket pontosítanunk, javítanunk és azok alapján kell tovább menni a felkészülésben.

Az eredmények:

LPU 60 lövés Junior fiúk: 10. hely Sallai Zsombor 600,4

LPU 60 lövés Felnőtt nők: 11. hely Storcz Júlia 619,7

LPU 40 lövés (tizedelt) Ifjúsági lányok: 3. hely Molnár Kata 402,7; 4. hely Hegedüs Abigél 402,2; 6. hely Juronics Anna 396,8

LPU 40 lövés Serdülő lányok: 2. hely Molnár Luca 382