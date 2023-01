BMKSZ 33 perce

Elismerték az elmúlt év legnagyszerűbb baranyai kosárteljesítményeit

Az elmúlt év végétől kezdve most is megszavaztatta az esztendő legjobbjait a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség, amely hétfőn este átadta a címeket a legtöbb voksot kapó sportembereknek. Emellett maga is különdíjakkal, emlékplakettekkel ismerte el a legjobbak munkáját.

K. B. K. B.

Fotós: Rónási Márton

Ugyan nem a 2022-es esztendő lesz a legszebb fejezet a baranyai profi kosárlabdázás históriájában, az utánpótlásban, a női színtéren, illetve az amatőr bajnokságokban is tettek le nagyszerű teljesítményeket a sportolók és az őket segítő szakemberek. Az ezért meghozott áldozatokat, a tudást, az erőfeszítéseket ismerte el egy díjátadó keretében a BMKSZ, amely megemlékezett az Európai Ifjúsági Olimpiáról, a FIBA felnőtt 3x3-as Európa-bajnokságról, de a nemzeti pontvadászatokban mutatott erényekről is.

Baranya legjobbja Simon Krisztina (PVSK-ÖTYE) – felnőtt női játékos.



Kövecs Martin (Kozármisleny SE) – felnőtt férfi játékos.



Kecsmárik Olívia Anna (Rátgéber Kosárlabda Akadémia) – U14-es leány játékos.



Hőgye Petra (PVSK) – U16-os leány játékos.



Laczkó Sára (Rátgéber Kosárlabda Akadémia) – U18-os leány játékos.



Király Martin (Rátgéber Kosárlabda Akadémia) – U14-es fiú játékos.



Lukácsi Gábor (Rátgéber Kosárlabda Akadémia) – U16-os fiú játékos.



Radó Ádám(PVSK) – U18-as fiú játékos.



Kollár Bence (Rátgéber Kosárlabda Akadémia) – U20-as fiú játékos.



Kiefer Csilla (Kozármisleny SE) – az év amatőr edzője.



Debreceni Eszter (PVSK) – az év női utánpótlás edzője.



Boljos Róbert (Rátgéber Nemzeti Kosárlaba Akadémia) – az év férfi utánpótlás edzője. Különdíjak Kiss Virág (NKA Universitas PEAC) – az év felnőtt profi női játékosa.



Praksch Péter – az év játékvezetője.



Lenger Levente – a legtöbbet fejlődött játékvezető.



Antalné Pap Erika – Baranya megye diáksportjáért díj.



PVSK-ÖTYE – 2022-es Fair-paly díj. BMKSZ emlékplakett Debreceni Eszter – Európai Ifjúsági Olimpia 3. hely.



Halmágyi Kitti – Európai Ifjúsági Olimpia 3. hely.



Hőgye Petra – Európai Ifjúsági Olimpia 3. hely.



Csirke Ferenc – FIBA Felnőtt 3x3 EB IX. hely.



Boljos Róbert – Nemzeti Serdülő Fiú Bajnokság 1. hely, EYBL Szuperdöntő 1. hely.



Komlódi Dénes – Nemzeti Serdülő Fiú Bajnokság 1. hely, EYBL Szuperdöntő 1. hely, IV. kcs. fiú Diákolimpia Országos Döntő 1. hely



Németh Károly – Nemzeti Serdülő Fiú Bajnokság 1. hely, EYBL Szuperdöntő 1. hely



Burány Bálint – Nemzeti Serdülő Fiú Bajnokság Országos Döntő All-Star ötösének tagja, EYBL Szuperdöntő All-Star ötösének tagja



Bojan Salatic – Nemzeti Kadett Fiú Bajnokság 1. hely



Németh Konrád – Nemzeti Kadett Fiú Bajnokság 1. hely



Angyal Medárd – Nemzeti Kadett Fiú Bajnokság Országos Döntő All-Star ötösének tagja



Sértő Ádám – Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság 1. hely



Rátvay Tamás – Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság 1. hely



Mezei Máté – Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság 1. hely



Herger Salamon – Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság Országos Döntő All-Star ötösének tagja



Schmera Gergely – Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság Országos Döntő MVP-je



Benedek Márkó – Kerekesszékes Kosárlabda Magyar Kupa 1. hely, a legtöbb pontot dobó játékos



Mogyorósi Aandrás – Kerekesszékes Kosárlabda Magyar Kupa 1. hely



Németh Beáta – IV. kcs. fiú Diákolimpia Országos Döntő 1. hely



Teszárik Márton – IV. kcs. fiú Diákolimpia Országos Döntő MVP-je



Heiling Csaba – a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetségben kifejtett többévnyi munkája elismeréseként

