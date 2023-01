A baranyai csapatok közül egyértelműen a Szentlőrinc dolga lesz a legnehezebb, hiszen a bajnoki címre áhítozó, de az őszt számára csalódást keltő 3. helyen záró MTK otthonába látogat. Ráadásul a fővárosi kék-fehéreknek elszámolnivalójuk is van a lőrinciekkel, miután a sírból felállva loptak ki a zsebükből két pontot még augusztus 7-én. Azonban épp az a találkozó adhat bizakodásra okot Mervóéknak, hiszen ha akkor sikerült 3–1-nél 2 perc alatt kettőt lőni, most is képesek lehetnek feltörni a védelmet.

Persze a PMFC sem futhat fel majd úgy a pályára, hogy nem ad bele mindent, hiszen a Budafok kifejezetten veszélyes csapat tud lenni, ha jó napot fog ki. A valószínűleg rossz állapotú pályán azonban lehet, a legérdekesebb momentum az lesz, hogy az új igazolások hogyan tudtak beilleszkedni ezalatt a pár hét, pár nap alatt, amit a pécsi csapattal töltöttek.

A HR-Rent Kozármisleny számára minden meccs létfontosságú mostantól, de főleg azok a találkozók, ahol a tabella második felébe tartozókkal találkozik, így Tiszakécskéről is pontokat kellene hoznia.

A vasárnapi program: Szombathely–Nyíregyháza, Siófok–Csákvár, Soroksár–Diósgyőr, Kazincbarcika–Békéscsaba, Gyirmót–Dorog (13.00), PMFC–Budafok, Tiszakécske–HR-Rent Kozármisleny, MTK–Szentlőrinc SE, Ajka–Mosonmagyaróvár (15.00), Szeged–Győr (19.00).