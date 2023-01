Elkezdte pótolni a távozóit a Szentlőrinc SE labdarúgócsapata is az NB II.-es folytatás előtt. Elsőként a PMFC-hez igazoló Szabó Máté helyére érkezett labdarúgó, Pintér Ádám a Szeged mezét cserélte piros-feketére. A fiatal szélső Szolnokon ismerkedett meg az alapokkal, azt követően pedig a DVSC figyelt fel tehetségére. 2019-ben már a Balmazújváros színeiben az NB II.-ben is bemutatkozhatott, majd a Lokihoz visszatérve kiharcolta az élvonalba jutást, s ott is kapott lehetőséget egyszer kezdőként, háromszor csereként. Nyáron szerződött a Grosics Akadémiához, ahol hétszer kezdőként, négyszer csereként számítottak rá, most viszont ismét a váltás mellett döntött.

– Másfél éves szerződést kötöttünk a Szentlőrinccel, ahová azzal a céllal érkeztem, hogy minél több játéklehetőséghez jussak, hiszen a fejlődésem érdekében a leginkább erre van szükségem – fogalmazott a 21 éves szélső támadó a klub honlapjának. – Természetesen érdeklődtem az ismerőseimnél, mindenki azt mondta, hogy érdemes idejönnöm, mert itt tényleg bizalmat szavaznak a fiataloknak. Amióta megérkeztem, nagyon jól érzem magam, remek a közeg, kiváló a társaság, pillanatok alatt beilleszkedtem. Nagyon bízom benne, hogy a tavaszi szezonban jó játékkal, gólokkal és gólpasszokkal segíthetem a Szentlőrincet abban, hogy elérje a célját és bentmaradjon az NB II-ben!