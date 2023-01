Egy hét alatt három kőkemény csatát kell megvívnia az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának, de ebből két találkozón a pécsi szurkolók hatodik emberként kiegészülve segíthetik kedvenceiket a Rátgéber Akadémián, ahova a belépés ingyenes.

A 2022/23-as szezon talán legkeményebb hete előtt áll az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata, ugyanis csütörtökön 18 órától a Villeneuve d’Ascq LM lesz az ellenfél az Európa-kupa nyolcaddöntőjében, majd két nappal később ugyancsak hazai környezetben a bajnokaspiráns DVTK-Hun-Therm érkezik a Rátgéber Akadémiára. Aztán nem marad sok idő a regenerálódásra, hiszen szerdán már jön a visszavágó Franciaországban.

A francia együttes idei nemzetközi megmérettetése Euroliga selejtezővel indult, azonban a két lejátszott mérkőzés alapján a spanyol Girona került be az elit mezőnybe (123–112), így maradt az Európa-kupa csoportköre. A London Lions ellen egy vereség becsúszott, sőt, a rájátszás első körében is alulmaradt a Villeneuve az angol klub ellen, de a visszavágón legnagyobb ászuk, az amerikai Kennedy Burke vezérletével bejutott a legjobb tizenhat közé. Mindeközben a hazai bajnokságban is első helyen tanyázik a brigád, szóval a pillanatnyi formával nem igazán van probléma, még ha négy csapat is pontazonossággal áll tíz forduló után.

Ebben a remeklésben oroszlánrészt vállalt a már említett Kennedy Burke, aki 18,4 pont és 6,4 lepattanó átlagot hoz a nemzetközi porondon, de komolyan kell venni a pécsieknek Kamiah Smallst, Hind Ben-Abdelkadert, Janelle Salaunt, na meg a félelmetes felépítésű centert, Kariata Diabyt is. Hab a tortán, hogy egy sokat látott vezetőedző, Rachid Meziane felel a francia együttesért, aki november óta a belga női válogatott szövetségi kapitányi teendőket is ellátja, tehát tudása megkérdőjelezhetetlen, így összességében kemény feladat előtt áll a baranyai kosárlabdacsapat.

Na de pécsi oldalon is van mire büszkének lenni. Az Európa-kupa csoportkörében csupán egyszer maradt alul Jovan Gorec alakulata, így csoportelsőként végzett, majd a nyolcaddöntőbe jutásért vívott csatában kétszer is legyűrte a Pöstyént. Továbbá a bajnokságban ott liheg a klub az aranyéremre pályázók nyakában. Ezúttal a pontos távoli dobások mellett a palánk alatt Kiss Virág jó teljesítményére is szükség lesz, illetve a légiósok megfelelő hozzájárulása is nélkülözhetetlen. Igaz, ezen a téren az Európa-kupában eddig sem volt probléma.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Arra készülünk, hogy minden meccset megnyerünk. Nem is lehet más módon profi sportot űzni, sem fejlődni, csak úgy, hogy arra kondicionáld magad, hogy minden mérkőzést megnyerj. A franciák próbálnak nagyon gyorsan játszani, az atletikusságukra helyezik a hangsúlyt, futnak, ugranak, mennek a támadó pattanókért, igyekeznek rövidre zárni a támadásaikat, és ezzel jelentősen különböznek azoktól, akikkel a sorozatban eddig találkoztunk Az esélyeink mindig jók, megteszünk mindent, ami tőlünk telik, ngyven percen át, és odatesszük magunkat, hogy megnyerjük a találkozót.