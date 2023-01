Az év első szombati napján lép pályára mindkét baranyai élvonalbeli kosárlabdacsapat. Az NKA Universitas PEAC a Cegléd otthonában folytatja 18 órai kezdettel, míg a PINKK-Pécsi 424 otthon törlesztene a Csata ellen 18.30-kor.

Amíg a PINKK-Pécsi 424 egy egész héten át készülhetett a Ludovika Csata elleni hazai szereplésére, addig az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának játékosai egy eredményes szlovák túrát követően Cegléden próbálnak szerencsét.

A tabellát, illetve a pillanatnyi formát látva a nemzetközi porondon is vitézkedő pécsi klubnak könnyebb dolga lesz szombaton, még úgyis, hogy idegenben kell bizonyítani, hiszen a Cegléd nyolc meccse nem ízlelte meg a győzelem ízét, míg a PEAC a bajnokságban csupán háromszor maradt alul. Így könnyen lehet, hogy olyan játékosok is szerephez jutnak, akik hétközben nem jutottak szóhoz, ugyanis szerdán jön a Pöstyén elleni visszavágó, de egy percig sem szabad félvállról venni a párharcot, hiszen láttunk már karón varjút.

Kmézics Daliborka, a PEAC másodedzője: – A hét közepén egy kemény mérkőzést játszottunk Pöstyénben, de tudtuk előre hogy nem lesz könnyű dolgunk ellenük. Az ünnepek, a karácsony és a szilveszter miatt nem tudtunk folyamatosan edzeni, a két ünnep között pedig volt egy meccsünk is. Összességében elégedettek lehetünk, mert idegenben nyertünk hat ponttal és jövő szerdán idehaza, a mi pályánkon lesz a visszavágó, remélem tovább fogunk jutni. Most szombaton a Cegléd ellen játszunk bajnokit, ez van ha két fronton játszunk, kevés idő van a mérkőzések között, főleg ha utazunk közben, mint ahogyan most is. Ezek a meccsek sohasem könnyűek, most pénteken van egy edzésünk előtte. Újra kell motiválni a csapatot, és a Cegléd mindenféle nyomás nélkül fog játszani ellenünk, nekünk azonban nem szabad hibázni. Nagyon bízom benne, hogy lesz egy jó motivációnk, lesz egy jó koncentrációnk és nyerni fogunk.